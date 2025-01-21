Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 24 января

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС опубликовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который ожидается в регионе завтра, 24 января.По данным синоптиков, в пятницу порывы ветра могу достигать 18 метров в секунду.Местных жителях призывают держаться подальше от шатких конструкций и просят не прятаться от ветра возле стен домов, так как это небезопасно.Напоминаем, что телефон экстренных служб – «112».