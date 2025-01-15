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СПК оштрафовали за непредставленную студенту скидку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловскую пригородную компанию оштрафовали из-за того, что контролёр не предоставил студенту скидку на проезд на пригородном поезде от Екатеринбурга до Серова.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, студент первого курса Уральского государственного университета путей сообщения показал контролёру льготный проездной билет с 50% скидкой и свой студенческий, в качестве подтверждения права получить эту скидку, но ему отказали.
За нарушение по постановлению транспортного прокурора компания была оштрафована по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (предоставление услуг, несоответствующих заявленным) на 30 тысяч рублей.
Кроме этого, прокуратурой был направлен иск о возмещении убытков и моральной компенсации. Сейчас это исковое заявление находится на рассмотрении.
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, студент первого курса Уральского государственного университета путей сообщения показал контролёру льготный проездной билет с 50% скидкой и свой студенческий, в качестве подтверждения права получить эту скидку, но ему отказали.
«Контролер-кассир ошибочно посчитал студенческий билет несоответствующим установленному образцу, из-за чего студент был вынужден оплатить полную стоимость проезда и комиссионный сбор»,
– рассказали в ведомстве.
За нарушение по постановлению транспортного прокурора компания была оштрафована по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (предоставление услуг, несоответствующих заявленным) на 30 тысяч рублей.
Кроме этого, прокуратурой был направлен иск о возмещении убытков и моральной компенсации. Сейчас это исковое заявление находится на рассмотрении.
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