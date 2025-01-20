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Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, после тридцатиградусных морозов, неожиданно обрушившихся на Свердловскую область, можно ждать небольшое повышение температуры воздуха.
В четверг, 23 января, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, изморозь, днём местами небольшой снег. Ночью -27...-22°C, на севере и востоке до -32°C. Днём -16...-11°C, на востоке до -21°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, температура ночью -24...-22°C, днём -13...-11°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 24 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём на юге до умеренного, в отдельных районах метель. Ночью -16...-11°C, днём -11...-6°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала слабый снег, ночью -13...-11°C, днём -9...-7°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 23 января, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, изморозь, днём местами небольшой снег. Ночью -27...-22°C, на севере и востоке до -32°C. Днём -16...-11°C, на востоке до -21°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, температура ночью -24...-22°C, днём -13...-11°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 24 января, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём на юге до умеренного, в отдельных районах метель. Ночью -16...-11°C, днём -11...-6°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала слабый снег, ночью -13...-11°C, днём -9...-7°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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