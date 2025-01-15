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Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области

18.37 Среда, 22 января 2025
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 15 пожаров. В них один человек погиб, а десять уральцев были спасены пожарными, — свидетельствует сводка МЧС России.

Смертоносное возгорание произошло в Первоуральске. Там на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Емлина обнаружили погибшую в огне и дыму женщину. Ещё восьмерых жильцов дома пожарные успели спасти, проведя эвакуацию из горящего дома, а семеро эвакуировались самостоятельно, покинув здания ещё до приезда огнеборцев.

Причина пожара, который распространился на площади в 8 квадратных метров и был потушен всего за 7 минут, устанавливается. Расследуются и обстоятельства гибели женщины.

Самый крупный пожар минувшего вторника произошёл в Екатеринбурге в гостинице «Большой Урал». О нём Вечерние Ведомости писали вчера, в сам момент события. Как сегодня сообщает МЧС России по Свердловской области, причиной его стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:44 В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
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15:38 В стенах Свердловского областного суда открылась выставка работ выпускников художественной школы
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14:16 Более 400 миллионов рублей обещают Ирбитскому молокозаводу на модернизацию
13:49 Уральские учёные нашли новое применение получаемым при производстве бумаги отходам
13:08 В Красноуфимске по обвинению в совершении теракта задержали подростков
12:27 У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А
12:01 За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
11:42 С нижнетагильского «Водоканала» вызскали 1,4 миллиона за загрязнение двух рек
11:29 Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
11:25 В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов
10:48 ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на улице Учителей
10:34 В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
09:46 В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
09:34 При пожаре в Верхотурье пострадал двухгодовалый мальчик
09:17 После череды нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
22:30 На трассе Пермь–Екатеринбург зафиксированы серьёзные проблемы с уборкой снега
21:42 В Верхней Пышме пройдёт творческая встреча с мультипликатором Алексеем Караевым
21:14 В Карпинске мужчина обвиняется в убийстве коллеги из-за громкой музыки
20:46 На прошлой неделе 9,5 тысяч нарушений ПДД и 824 ДТП зафиксировали в Свердловской области
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