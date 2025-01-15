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Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 15 пожаров. В них один человек погиб, а десять уральцев были спасены пожарными, — свидетельствует сводка МЧС России.
Смертоносное возгорание произошло в Первоуральске. Там на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Емлина обнаружили погибшую в огне и дыму женщину. Ещё восьмерых жильцов дома пожарные успели спасти, проведя эвакуацию из горящего дома, а семеро эвакуировались самостоятельно, покинув здания ещё до приезда огнеборцев.
Причина пожара, который распространился на площади в 8 квадратных метров и был потушен всего за 7 минут, устанавливается. Расследуются и обстоятельства гибели женщины.
Самый крупный пожар минувшего вторника произошёл в Екатеринбурге в гостинице «Большой Урал». О нём Вечерние Ведомости писали вчера, в сам момент события. Как сегодня сообщает МЧС России по Свердловской области, причиной его стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
Смертоносное возгорание произошло в Первоуральске. Там на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Емлина обнаружили погибшую в огне и дыму женщину. Ещё восьмерых жильцов дома пожарные успели спасти, проведя эвакуацию из горящего дома, а семеро эвакуировались самостоятельно, покинув здания ещё до приезда огнеборцев.
Причина пожара, который распространился на площади в 8 квадратных метров и был потушен всего за 7 минут, устанавливается. Расследуются и обстоятельства гибели женщины.
Самый крупный пожар минувшего вторника произошёл в Екатеринбурге в гостинице «Большой Урал». О нём Вечерние Ведомости писали вчера, в сам момент события. Как сегодня сообщает МЧС России по Свердловской области, причиной его стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.
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