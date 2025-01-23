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После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура сообщила о начале проверки в связи с аварией на котельной в посёлке Новоберёзовский. В результате происшествия без отопления осталось около 12 тысяч человек.
По данным ведомства, аварийная остановка произошла на котельной «Новоберезовский поселок» ООО «Березовские тепловые сети» около часа ночи, после чего подача теплоснабжения была прекращена в 107 многоквартирных домов и 351 частное домовладение, в которых проживает порядка 12 тысяч человек. Также без горячей воды остались 5 социальных объектов: 2 школы и 3 детских сада.
Ранее глава Берёзовского Евгений Писцов сообщал, что аварийная остановка произошла из-за замёрзшего трубопровода.
Представители прокуратуры уже посетили организацию, отвечающую за подачу тепла и состояние инженерных сетей, и выслушали с её руководителя. Далее ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами.
К текущему моменту, по информации прокуратуры, котельная заработала в штатном режиме.
По данным ведомства, аварийная остановка произошла на котельной «Новоберезовский поселок» ООО «Березовские тепловые сети» около часа ночи, после чего подача теплоснабжения была прекращена в 107 многоквартирных домов и 351 частное домовладение, в которых проживает порядка 12 тысяч человек. Также без горячей воды остались 5 социальных объектов: 2 школы и 3 детских сада.
Ранее глава Берёзовского Евгений Писцов сообщал, что аварийная остановка произошла из-за замёрзшего трубопровода.
Представители прокуратуры уже посетили организацию, отвечающую за подачу тепла и состояние инженерных сетей, и выслушали с её руководителя. Далее ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами.
К текущему моменту, по информации прокуратуры, котельная заработала в штатном режиме.
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