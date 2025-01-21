Возрастное ограничение 18+
Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районном суде состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина. Об этом деле Вечерние ведомости сообщали ещё в августе 2023 года.
Вменяемая депутату-единороссу статья с тех пор не изменилась — пункт «а» части 2 статьи 178 УК РФ (Ограничение конкуренции, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).
Речь в деле идёт о создании картельного сговора при госзакупке на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области. Затем появилось ещё два эпизода — в них фигурируют аукционы на строительные работы в Челябинской и Тульской областях.
Сегодня в Верх-Исетском суде прошло предварительное слушание по делу. Дело рассматривает судья Анна Щелконогова.
По этой статье может грозить лишение свободы сроком до 5 лет. Следствие, напомним, избрало Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде, не став просить помещать депутата под стражу.
Виталий Чачин известен как руководитель компании «Сити-Билдинг». Она выполняет строительные работы, в том числе на объектах культурного наследия (сейчас, например, реставрируя учебный театр Екатеринбургского театрального института на Карла Либкнехта).
Напомним, дело возбудили ещё перед выборами в гордуму Екатеринбурга, проходившими в сентябре 2023 года. Что не помешало находившемуся под следствием депутату переизбраться на новый пятилетний срок (впрочем, кроме Вечерних ведомостей никто из СМИ тогда об уголовном деле против Чачина не написал).
Вменяемая депутату-единороссу статья с тех пор не изменилась — пункт «а» части 2 статьи 178 УК РФ (Ограничение конкуренции, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).
Речь в деле идёт о создании картельного сговора при госзакупке на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области. Затем появилось ещё два эпизода — в них фигурируют аукционы на строительные работы в Челябинской и Тульской областях.
Сегодня в Верх-Исетском суде прошло предварительное слушание по делу. Дело рассматривает судья Анна Щелконогова.
По этой статье может грозить лишение свободы сроком до 5 лет. Следствие, напомним, избрало Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде, не став просить помещать депутата под стражу.
Виталий Чачин известен как руководитель компании «Сити-Билдинг». Она выполняет строительные работы, в том числе на объектах культурного наследия (сейчас, например, реставрируя учебный театр Екатеринбургского театрального института на Карла Либкнехта).
Напомним, дело возбудили ещё перед выборами в гордуму Екатеринбурга, проходившими в сентябре 2023 года. Что не помешало находившемуся под следствием депутату переизбраться на новый пятилетний срок (впрочем, кроме Вечерних ведомостей никто из СМИ тогда об уголовном деле против Чачина не написал).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
8 лет лишения свободы запросил прокурор по делу экс-главы первоуральского «Водоканала»
21 января 2025
21 января 2025
В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы
16 января 2025
16 января 2025
Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
21 января 2025
21 января 2025