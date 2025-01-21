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В Красноуфимске по обвинению в совершении теракта задержали подростков
Кадр из видео: Следком
По обвинению в совершении теракта задержаны подростки в Красноуфимске – они подожгли релейный шкаф. Поджог шкафа на перегоне Красноуфимск – Зюрзя случился ещё в начале января, однако сообщили правоохранительные органы о нём только сегодня.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР квалифицировало действия подростков как совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).
Сообщается, что подозреваемые были задержаны оперативно в тот же день. Инструкции о том, как совершать поджоги, молодые люди получали через мессенджеры, за выполнение которых им было обещано 10 тысяч рублей, утверждает следствие.
Суд уже поместил всех обвиняемых в СИЗО. Их точный возраст и имена не сообщаются.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР квалифицировало действия подростков как совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).
Сообщается, что подозреваемые были задержаны оперативно в тот же день. Инструкции о том, как совершать поджоги, молодые люди получали через мессенджеры, за выполнение которых им было обещано 10 тысяч рублей, утверждает следствие.
Суд уже поместил всех обвиняемых в СИЗО. Их точный возраст и имена не сообщаются.
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