Пытавшегося дать взятку постовым водителя осудили в Богдановиче

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В коррупционном преступлении был признан виновным водитель грузовика. Он пытался подкупить сотрудников полиции, когда его остановили на трассе Екатеринбург-Тюмень.Как установило следствие и подтвердил суд, инцидент имел место 18 октября 2024 года на трассе Екатеринбург–Тюмень. Подсудимый управлял тяжёлым тягачом «МАЗ» с полуприцепом, на котором перевозил крупногабаритный трубоукладчик. Однако во время остановки сотрудниками дорожной полиции выяснилось, что у водителя отсутствуют документы на груз, диагностические карты на транспорт, а номера автомобиля оказались покрыты грязью и потому нечитаемы.За такие нарушения водителя должны были привлечь к административной ответственности. Его пригласили в служебный автомобиль для оформления протоколов, но он решил решить вопрос по-своему. Мужчина предложил инспекторам взятку, рассчитывая избежать штрафов. Однако сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на это не так, как он ожидал. Они не только отказались от незаконного вознаграждения, но и сразу сообщили о попытке подкупа в дежурную часть отдела внутренних дел.На этой неделе богдановичский суд поставил точку в этом деле. Водителя признали виновным в совершении коррупционного преступления. Наказанием для него стал штраф.