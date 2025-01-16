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Из-за перемёрзшего трубопровода жители Новоберёзовского остались без тепла
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью жители посёлка Новоберёзовский, который находится между Екатеринбургом и Берёзовским, остались без отопления.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов, ночью из-за перемёрзшего трубопровода произошла аварийная остановка котельной. Сейчас отопление вернули, но лишь частично – температура ниже нормы.
На устранение аварии были направлены две аварийные бригады. Решить проблему надеются до конца рабочего дня.
Как сообщил в своём телеграм-канале глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов, ночью из-за перемёрзшего трубопровода произошла аварийная остановка котельной. Сейчас отопление вернули, но лишь частично – температура ниже нормы.
«Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного»,
– написал Писцов.
На устранение аварии были направлены две аварийные бригады. Решить проблему надеются до конца рабочего дня.
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