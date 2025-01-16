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Из-за перемёрзшего трубопровода жители Новоберёзовского остались без тепла

10.34 Четверг, 23 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Минувшей ночью жители посёлка Новоберёзовский, который находится между Екатеринбургом и Берёзовским, остались без отопления.

Как сообщил в своём телеграм-канале глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов, ночью из-за перемёрзшего трубопровода произошла аварийная остановка котельной. Сейчас отопление вернули, но лишь частично – температура ниже нормы.

«Запитали по временной схеме, один из двух котлов запущен, но температура теплоносителя пока ниже нормативного»,

– написал Писцов.


На устранение аварии были направлены две аварийные бригады. Решить проблему надеются до конца рабочего дня.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:37 Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
18:16 Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
17:44 В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
16:11 В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
15:38 В стенах Свердловского областного суда открылась выставка работ выпускников художественной школы
15:17 СМИ сообщают о застрявшем в лифте человеке в Екатеринбурге
14:16 Более 400 миллионов рублей обещают Ирбитскому молокозаводу на модернизацию
13:49 Уральские учёные нашли новое применение получаемым при производстве бумаги отходам
13:08 В Красноуфимске по обвинению в совершении теракта задержали подростков
12:27 У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А
12:01 За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
11:42 С нижнетагильского «Водоканала» вызскали 1,4 миллиона за загрязнение двух рек
11:29 Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
11:25 В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов
10:48 ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на улице Учителей
10:34 В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
09:46 В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
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