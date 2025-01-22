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В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Блюхера грузовик Volvo сбил 17-летнюю девушку. От удара её откинуло на соседнюю полосу, где в этот момент ехала Lada Granta.
ДТП произошло сегодня, 22 января, около 09.50 на регулируемом пешеходном переходе напротив дома №63 «Г» по улице Блюхера. С места аварии девушку увезли в детскую городскую больницу №9. Она была в тяжёлом состоянии, рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Известно, что за рулём грузовика был 50-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. По его словам, девушка неожиданно выехала на дорогу, и он не успел затормозить. Вторым водителем, невольно ставшим участником ДТП, оказался 19-летний молодой человек со стажем менее двух лет.
Напомним, что вчера, тоже в Екатеринбурге, на улице Учителей произошла похожая авария, где также 17-летнюю девушку сбил фургон. Однако в том случае водитель покинул место ДТП. Сейчас его ищут.
ДТП произошло сегодня, 22 января, около 09.50 на регулируемом пешеходном переходе напротив дома №63 «Г» по улице Блюхера. С места аварии девушку увезли в детскую городскую больницу №9. Она была в тяжёлом состоянии, рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Известно, что за рулём грузовика был 50-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. По его словам, девушка неожиданно выехала на дорогу, и он не успел затормозить. Вторым водителем, невольно ставшим участником ДТП, оказался 19-летний молодой человек со стажем менее двух лет.
Напомним, что вчера, тоже в Екатеринбурге, на улице Учителей произошла похожая авария, где также 17-летнюю девушку сбил фургон. Однако в том случае водитель покинул место ДТП. Сейчас его ищут.
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