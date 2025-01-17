В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после вырубки деревьев на улице Цветников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском после вырубки леса в районе 27-го дома на улице Цветников, где находится частный сектор, возбудили уголовное дело.Кто вырубил деревья, пока неизвестно. В прокуратуре Свердловской области сообщают, что неустановленное лицо вырубило сосны и берёзы. Ущерб городскому хозяйству вследствие незаконной вырубки превышает 370 тысяч рублей.Факт вырубки был зафиксирован сотрудниками прокуратуры с привлечением специалистов МКУ «Управление городского хозяйства». После того как материалы передали в полицию было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере).В городской прокуратуре пообещали проконтролировать расследование этого дела.