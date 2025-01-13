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Уральские учёные нашли новое применение получаемым при производстве бумаги отходам
Фото: УрФУ
Умы Уральского федерального университета нашли применение лигносульфонатам – отходам, получаемым при производстве бумаги. Исследователи научились создавать из них стимуляторы роста для сельскохозяйственных растений.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, результаты своего исследования учёные опубликовали в Journal of Molecular Liquids.
Метод пробовали на культурах редьки посевной (Raphanus raphanistrum subsp. Sativus) и пшеницы мягкой (Tríticum aestívum).
«При обработке наночастицами из лигносульфонатов рост растений ускорился на 14–38 %», – рассказали в университете.
По мнению исследователей, лигносульфонаты не только способствуют росту растений, но и очищают почву. Созданные на основе лигносульфонатов наночастицы впитывают растворимые и нерастворимые в воде красителей. Такие наночастицы также предлагают использовать для очистки сточных вод, в том числе промышленных стоков.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ, результаты своего исследования учёные опубликовали в Journal of Molecular Liquids.
Метод пробовали на культурах редьки посевной (Raphanus raphanistrum subsp. Sativus) и пшеницы мягкой (Tríticum aestívum).
«При обработке наночастицами из лигносульфонатов рост растений ускорился на 14–38 %», – рассказали в университете.
По мнению исследователей, лигносульфонаты не только способствуют росту растений, но и очищают почву. Созданные на основе лигносульфонатов наночастицы впитывают растворимые и нерастворимые в воде красителей. Такие наночастицы также предлагают использовать для очистки сточных вод, в том числе промышленных стоков.
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