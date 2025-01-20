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В стенах Свердловского областного суда открылась выставка работ выпускников художественной школы
Фото: Свердловский областной суд
В холле первого этажа Свердловского областного суда в Екатеринбурге открылась выставка «Плоды творчества» с работами выпускников Детской художественной школы № 1 имени П.П. Чистякова.
В областном суде рассказали, что подобные выставки у них проводились и раньше. Теперь это стало традицией.
В областном суде рассказали, что подобные выставки у них проводились и раньше. Теперь это стало традицией.
«Сотрудничество со школой уже стало доброй традицией – суд предоставляет свое пространство, а художественная школа – замечательные работы, которые радуют глаз работников суда и его посетителей, поднимают настроение»,
– прокомментировали в суде.
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