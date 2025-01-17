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С нижнетагильского «Водоканала» вызскали 1,4 миллиона за загрязнение двух рек
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После иска природоохранного прокурора с ООО «Водоканал-НТ» за ущерб, причинённый рекам Тагил и Исток, в которые по вине предприятия попало сточные воды, взыскали крупную сумму.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ранее на нижнетагильский «Водоканал» были возбуждены административные дела за нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), нарушение правил водопользования при сборе сточных вод (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ), искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ) и невыполнение обязанности по подаче звяки на государственный учет объектов предприятия (ст. 8.46 КоАП РФ) – по итогам их рассмотрения организация была оштрафована на 250 тысяч рублей.
Весь ущерб, который был причинён рекам, был оценен в сумму 1,4 миллиона рублей, после чего природоохранной прокуратурой был подан иск о взыскании ущерба. Суд, рассматривавший просьбу о взыскании, исковые требования удовлетворил в полном.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ранее на нижнетагильский «Водоканал» были возбуждены административные дела за нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), нарушение правил водопользования при сборе сточных вод (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ), искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ) и невыполнение обязанности по подаче звяки на государственный учет объектов предприятия (ст. 8.46 КоАП РФ) – по итогам их рассмотрения организация была оштрафована на 250 тысяч рублей.
Весь ущерб, который был причинён рекам, был оценен в сумму 1,4 миллиона рублей, после чего природоохранной прокуратурой был подан иск о взыскании ущерба. Суд, рассматривавший просьбу о взыскании, исковые требования удовлетворил в полном.
«После вмешательства надзорного ведомства ущерб, причинённый окружающей среде, возмещён в полном объёме – с ООО "Водоканал-НТ" удержали свыше 1,4 миллиона рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
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