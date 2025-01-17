Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 15-летний юноша погиб после падения с 29-го этажа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома на улице Высоцкого, 5 обнаружили тело 15-летнего юноши.
По словам очевидцев, перед этим его видели на балконе 29-го этажа, где он стоял почти час, пока не разбился. На этом же балконе он оставил свою куртку и очки. Предсмертной записки у него не нашли, пишет Е1.
По данным издания, подросток жил в доме неподалеку, учился в девятом классе. Семья у него была благополучная. Проблем с законом не было.
Сообщается, что после его смерти было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Сейчас силовики читают переписки школьника.
В СК не стали комментировать инцидент.
По словам очевидцев, перед этим его видели на балконе 29-го этажа, где он стоял почти час, пока не разбился. На этом же балконе он оставил свою куртку и очки. Предсмертной записки у него не нашли, пишет Е1.
По данным издания, подросток жил в доме неподалеку, учился в девятом классе. Семья у него была благополучная. Проблем с законом не было.
Сообщается, что после его смерти было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Сейчас силовики читают переписки школьника.
В СК не стали комментировать инцидент.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге
14 января 2025
14 января 2025
У друга свердловского чиновника нашли нарколабораторию
13 января 2025
13 января 2025