HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве





написано на сайте проекта. «Крик может вызвать выброс эндорфинов. Эта доза гормонов способна поднять вам настроение, если вы испытываете стресс или беспокойство» ,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В рамках проекта «Рабочий хор», посвящённого работе HR-специалистов на фоне кадрового дефицита в России, Авито позвал рекрутеров на оффлайн-встречу в Москве, чтобы избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода с помощью необычного способа – терапии криком.Как рассказали Вечерним ведомостям в команде «Авито Работы» на встречу пришло 60 человек, желающих присоединиться к «крикотерапии», после чего вместе с профессиональными певцами и дирижером рекрутеры исполнили «Рабочий хор».Там также можно найти подборку локаций в Москве, куда можно прийти и покричать.Ранее на площадке публиковали музыкальный клип на песню «Рабочий (х)ор», которая исполнялась криками. По сюжету ролика сотрудники встречаются в поле, где могут дать выход эмоциям и покричать, рассказывая о собственном опыте. В основу клипа лёг трек – «крик души» о проблемах поиска кадров.