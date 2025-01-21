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У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает о шести случаях гепатита А в Екатеринбурге. Заболевание выявили у детей, живущих в цыганском посёлке на ВИЗе.
В ведомстве также добавили, что как детям, так и взрослым поставили прививки и установили медицинское наблюдение за состоянием контактных.
Кроме этого, главе цыганской общины вручили предписание с просьбой дополнительно провести санитарно-противоэпидемических мероприятия по месту проживания заболевших.
Сообщается, что распространения инфекционного заболевания за пределы домовладения удалось избежать.
«В январе 2025 года среди представителей цыганской общины, проживающей на территории Верх-Исетского, было зарегистрировано шесть случаев гепатита А среди детей одного домовладения. Из них три выявили при обследовании контактных»,
– говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве также добавили, что как детям, так и взрослым поставили прививки и установили медицинское наблюдение за состоянием контактных.
Кроме этого, главе цыганской общины вручили предписание с просьбой дополнительно провести санитарно-противоэпидемических мероприятия по месту проживания заболевших.
Сообщается, что распространения инфекционного заболевания за пределы домовладения удалось избежать.
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