У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А





– говорится в сообщении Роспотребнадзора. «В январе 2025 года среди представителей цыганской общины, проживающей на территории Верх-Исетского, было зарегистрировано шесть случаев гепатита А среди детей одного домовладения. Из них три выявили при обследовании контактных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает о шести случаях гепатита А в Екатеринбурге. Заболевание выявили у детей, живущих в цыганском посёлке на ВИЗе.В ведомстве также добавили, что как детям, так и взрослым поставили прививки и установили медицинское наблюдение за состоянием контактных.Кроме этого, главе цыганской общины вручили предписание с просьбой дополнительно провести санитарно-противоэпидемических мероприятия по месту проживания заболевших.Сообщается, что распространения инфекционного заболевания за пределы домовладения удалось избежать.