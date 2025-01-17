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Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев

20.22 Среда, 22 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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«Баден-Баден» снова идёт с очередным «гениальным» проектом на берега озера Шарташ, откуда их уже несколько раз разворачивали. На сей раз, прекрасно зная настроения екатеринбуржцев относительно хоть какой-то застройки на природных территориях, их мнения, похоже, решили не спрашивать.

Казалось бы, подобные проекты невозможно осуществить, не проведя по ним общественные слушания. Но в администрации города придумали уловку, как и обсуждения провести, и не допустить на них особо стойких защитников Шарташа. Со ссылкой на Градостроительный кодекс, а конкретно на часть 3 статьи 5.1, там стали отказывать в участии решения судьбы шарташских берегов тем жителям города, которые не живут в непосредственной близости от территории будущей застройки. Об этом стало известно из ответов взволнованных новых проектом «Баден-Бадена» горожан. Так, одна из жительниц города поделилась в телеграм-чате «Чат мирных жителей» ответом из мэрии на её попытки поучаствовать в обсуждении проекта:

«В соответствии с ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты. В случае, если Вы относитесь к одной из указанных категорий участников, просим Вас приложить сканобраз копии документов, подтверждающих адрес места жительства (регистрации), правоустанавливающих документов».


Это при том, что речь идёт о строительстве на берегах Шарташа, озера, которое является памятником природы областного значения, которое любимо и посещаемо всеми екатеринбуржцами, вне зависимости от того, в каком районе города они проживают.

Получив отпор в попытках отгрохать очередной термальный комплекс, сейчас «Баден-Баден» замахивается аж на целую «СПА-деревню», куда будут входить не только «помывочные», но гостиницы, едальни, бассейны и прочие «прелести». Разумеется, на эти хотелки коммерсантов требуются немалые территории.

Общественные обсуждения проекта уже начались. Продлиться они должны до 7 февраля. Но, как видим, допущены до них будут далеко не все екатеринбуржцы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:22 Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев
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18:54 Пытавшегося дать взятку постовым водителя осудили в Богдановиче
18:37 Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
18:16 Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
17:44 В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
16:11 В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
15:38 В стенах Свердловского областного суда открылась выставка работ выпускников художественной школы
15:17 СМИ сообщают о застрявшем в лифте человеке в Екатеринбурге
14:16 Более 400 миллионов рублей обещают Ирбитскому молокозаводу на модернизацию
13:49 Уральские учёные нашли новое применение получаемым при производстве бумаги отходам
13:08 В Красноуфимске по обвинению в совершении теракта задержали подростков
12:27 У шестерых детей в Екатеринбурге выявили гепатита А
12:01 За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
11:42 С нижнетагильского «Водоканала» вызскали 1,4 миллиона за загрязнение двух рек
11:29 Состоялось первое слушание по уголовному делу депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина
11:25 В Свердловскую область из Казахстана привезли 76 тонн огурцов
10:48 ГИБДД Екатеринбурга ищет очевидцев ДТП на улице Учителей
10:34 В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
09:46 В Екатеринбурге возле УрФУ на Мира с рельсов сошёл трамвай
09:34 При пожаре в Верхотурье пострадал двухгодовалый мальчик
09:17 После череды нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
22:30 На трассе Пермь–Екатеринбург зафиксированы серьёзные проблемы с уборкой снега
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