Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев

«В соответствии с ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты. В случае, если Вы относитесь к одной из указанных категорий участников, просим Вас приложить сканобраз копии документов, подтверждающих адрес места жительства (регистрации), правоустанавливающих документов».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Баден-Баден» снова идёт с очередным «гениальным» проектом на берега озера Шарташ, откуда их уже несколько раз разворачивали. На сей раз, прекрасно зная настроения екатеринбуржцев относительно хоть какой-то застройки на природных территориях, их мнения, похоже, решили не спрашивать.Казалось бы, подобные проекты невозможно осуществить, не проведя по ним общественные слушания. Но в администрации города придумали уловку, как и обсуждения провести, и не допустить на них особо стойких защитников Шарташа. Со ссылкой на Градостроительный кодекс, а конкретно на часть 3 статьи 5.1, там стали отказывать в участии решения судьбы шарташских берегов тем жителям города, которые не живут в непосредственной близости от территории будущей застройки. Об этом стало известно из ответов взволнованных новых проектом «Баден-Бадена» горожан. Так, одна из жительниц города поделилась в телеграм-чате «Чат мирных жителей» ответом из мэрии на её попытки поучаствовать в обсуждении проекта:Это при том, что речь идёт о строительстве на берегах Шарташа, озера, которое является памятником природы областного значения, которое любимо и посещаемо всеми екатеринбуржцами, вне зависимости от того, в каком районе города они проживают.Получив отпор в попытках отгрохать очередной термальный комплекс, сейчас «Баден-Баден» замахивается аж на целую «СПА-деревню», куда будут входить не только «помывочные», но гостиницы, едальни, бассейны и прочие «прелести». Разумеется, на эти хотелки коммерсантов требуются немалые территории.Общественные обсуждения проекта уже начались. Продлиться они должны до 7 февраля. Но, как видим, допущены до них будут далеко не все екатеринбуржцы.