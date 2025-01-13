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За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Петуховском городском суде Курганской области за контрабанду лесоматериалов будет отвечать житель Свердловской области.
Его обвиняют по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). По данным Уральской транспортной прокуратуры, в мае 2024 года при выполнении внешнеэкономического контракта по продаже лесоматериалов хвойных пород обвиняемый отправил за границу больше древесины, чем это было указано в сопроводительных документах, которые он готовил.
Сумма незаконно вывезенных лесоматериалов составила более 170 тысяч рублей.
Уголовное дело уральца уже передали в курганский суд.
Его обвиняют по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). По данным Уральской транспортной прокуратуры, в мае 2024 года при выполнении внешнеэкономического контракта по продаже лесоматериалов хвойных пород обвиняемый отправил за границу больше древесины, чем это было указано в сопроводительных документах, которые он готовил.
Сумма незаконно вывезенных лесоматериалов составила более 170 тысяч рублей.
Уголовное дело уральца уже передали в курганский суд.
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