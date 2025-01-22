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Жизнь попавшей под грузовик екатеринбурженке спасли врачи
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Врачам удалось спасти жизнь девушки, которую вчера дважды сбили на улице Блюхера. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
По данным издания, в этот день девушка решила прогулять учёбу, чтобы встретиться с парнем, с которым, как утверждается, она познакомилась в ноябре. Через дорогу она перебегала, когда спешила на встречу, пишет ресурс.
Напомним, что авария произошла утром, около 09.50, на регулируемом пешеходном переходе. Девушка сначала угодила под колёса грузовика Volvo, после чего её откинуло на соседнюю полосу, где её сбила Lada Granta.
По данным издания, в этот день девушка решила прогулять учёбу, чтобы встретиться с парнем, с которым, как утверждается, она познакомилась в ноябре. Через дорогу она перебегала, когда спешила на встречу, пишет ресурс.
Напомним, что авария произошла утром, около 09.50, на регулируемом пешеходном переходе. Девушка сначала угодила под колёса грузовика Volvo, после чего её откинуло на соседнюю полосу, где её сбила Lada Granta.
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