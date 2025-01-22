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Екатеринбуржцы больше часа не могли выехать с ЖБИ
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге не без утренних ЧП с общественным транспортом. Горожане рассказали, что больше часа не могли выехать с ЖБИ.
Проблемы были с трамваями №8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусами №32 и 36. К моменту публикации движение восстановили.
Напомним, что вчера трамвай №8 на перекрестке Ленина – Гагарина сошёл с рельсов и парализовал движение.
«Судя по комментариям на "Яндекс Кртах", нет напряжения на Гагарина. Трамваи и троллейбусы стоят. Сначала трамваи вроде поехали, доехали до каменных палаток и встали, люди из них вышли»,
– писали горожане в «Инцидент Екатеринбург».
Проблемы были с трамваями №8, 12, 13, 15, 23 и троллейбусами №32 и 36. К моменту публикации движение восстановили.
Напомним, что вчера трамвай №8 на перекрестке Ленина – Гагарина сошёл с рельсов и парализовал движение.
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