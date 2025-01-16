В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело

«Оба подозреваемых ранее не судимы. Первый из них – молодой человек, 2004 года рождения, работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй – 2003 года рождения, комплектовщиком на складе коммерческого предприятия. Конфликт и начало избиения произошли вблизи кафе "Шашлычный дворик"»,