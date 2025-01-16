Возрастное ограничение 18+
В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Реже после того, как 18 января утром возле гаражного бокса, в районе улице Северной, местные жители обнаружили сожжённое тело человека, возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).
По подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин 2003 и 2004 годов рождения. Вышли на них по записям с уличных камер видеонаблюдения, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
У одного из задержанных в сумке нашли нож, которым, как предполагается, был убит потерпевший, а у второго дома нашли банковскую карту погибшего. В настоящий момент оба подозреваемых находятся под стражей.
По версии следствия, у молодых людей произошёл конфликт с потерпевшим, с которым они решили расправиться, после чего оттащили его тело ближе к гаражам, забросали досками и подожгли.
Известно, что все участники конфликта – местные жители.
По подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин 2003 и 2004 годов рождения. Вышли на них по записям с уличных камер видеонаблюдения, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
«Оба подозреваемых ранее не судимы. Первый из них – молодой человек, 2004 года рождения, работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй – 2003 года рождения, комплектовщиком на складе коммерческого предприятия. Конфликт и начало избиения произошли вблизи кафе "Шашлычный дворик"»,
– сказал Горелых.
У одного из задержанных в сумке нашли нож, которым, как предполагается, был убит потерпевший, а у второго дома нашли банковскую карту погибшего. В настоящий момент оба подозреваемых находятся под стражей.
По версии следствия, у молодых людей произошёл конфликт с потерпевшим, с которым они решили расправиться, после чего оттащили его тело ближе к гаражам, забросали досками и подожгли.
Известно, что все участники конфликта – местные жители.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию