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СМИ сообщают о задержании подозреваемого в серии убийств на Урале в 90-е
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Каменск-Уральский привезли подозреваемого в серии убийств, совершённых на Урале в 1990-е. Его задержали на Дальнем Востоке, в Благовещенске.
Следствие считает, что в 1993 году он убил семь человек, трое из которых были детьми. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям, которые были совершены в те годы, пишет 66.ru.
По данным URA.ru, предполагаемого маньяка вычислили по ДНК через его родственников. Сам он, как отмечается, ещё в 90-х был в числе подозреваемых. Сейчас ему 53 года.
Официально в СК его задержание не комментировали.
Следствие считает, что в 1993 году он убил семь человек, трое из которых были детьми. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям, которые были совершены в те годы, пишет 66.ru.
По данным URA.ru, предполагаемого маньяка вычислили по ДНК через его родственников. Сам он, как отмечается, ещё в 90-х был в числе подозреваемых. Сейчас ему 53 года.
Официально в СК его задержание не комментировали.
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