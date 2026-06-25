На рынке грузоперевозок растет спрос на цифровые сервисы и ИИ

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Российский рынок грузоперевозок постепенно выходит из периода спада, а его развитие все больше определяют цифровые платформы, искусственный интеллект и новые требования к прозрачности бизнеса. К таким выводам пришли участники первой отраслевой конференции Авито Услуг «Маршруты развития».По данным Wordstat, снижение поискового спроса на грузоперевозки в России замедлилось с 25,7% в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 5,8% в мае. По внутренней аналитике Авито Услуг, наиболее заметное улучшение динамики спроса за год зафиксировано в Московской, Нижегородской, Воронежской и Волгоградской областях, а также в Татарстане.При этом меняются и требования заказчиков. Если для частных клиентов главным фактором остается стоимость перевозки, то бизнес все чаще ориентируется на надежность исполнителя, его рейтинг, отзывы и скорость обработки заявок.Как отметила руководитель бизнес-направления «Транспорт и доставка» Авито Услуг Евгения Лазарева, компании постепенно переходят от ручного поиска перевозчиков к цифровым инструментам управления перевозками. В частности, в тестовом режиме на платформе заработала Биржа грузоперевозок, где грузовладельцы могут размещать заявки, а перевозчики — предлагать собственные условия выполнения заказа.Еще одним фактором изменений становится внедрение искусственного интеллекта. По словам директора по развитию САСКО Лоджистик Яна Александровского, наибольший эффект ИИ дает при автоматизации повторяющихся операций — обработки документов, сверки данных и других типовых процессов.Основатель цифровой логистической платформы МаршалТех Михаил Белоусов рассказал, что ИИ уже используется для сопровождения перевозок, взаимодействия с водителями, получения документов и поиска обратной загрузки. По его словам, такие решения позволяют значительно повысить производительность без сопоставимого увеличения численности сотрудников.Еще одним направлением изменений становится регулирование отрасли. Участники рынка ожидают расширения использования электронной транспортной накладной и дальнейшего развития отраслевых реестров, которые должны упростить проверку перевозчиков и сделать рынок более прозрачным. Мероприятие для возрастной категории 18+