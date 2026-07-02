Средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Средняя выплата по ОСАГО в России за первые пять месяцев 2026 года достигла 120,8 тысячи рублей. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.По данным РСА, средняя премия по годовым полисам ОСАГО за январь–май выросла значительно меньше — на 3,9%, до 7,6 тысячи рублей. В мае средняя выплата составила 129 тысяч рублей, а средняя премия по годовому полису — 7,7 тысячи рублей.Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что за три года средняя выплата по ОСАГО выросла на 43,7%. При этом средняя премия сейчас даже ниже, чем в январе–мае 2023 года, когда она составляла 7,7 тысячи рублей.«Мы видели, что средняя выплата по ОСАГО продолжает свой рост уже не первый год. Несомненно, она оказывает давление и на среднюю премию, однако долгое время страховщикам удавалось её сдерживать, благодаря добросовестной конкуренции на рынке за аккуратных водителей», — заявил Уфимцев.В РСА также ожидают, что выплаты могут вырасти ещё примерно на 8% после вступления в силу изменений в порядок определения средних цен на запчасти. Эти изменения Банк России утвердил в апреле 2026 года. Именно средние цены на детали учитываются при расчёте расходов на ремонт по ОСАГО. По отдельным маркам автомобилей рост, как считают страховщики, может быть выше среднего.За первые пять месяцев 2026 года общая сумма выплат по ОСАГО достигла 112,5 млрд рублей. Из них 104,7 млрд рублей составили выплаты страховщиков, 7,1 млрд рублей — судебные накладные расходы, ещё 667 млн рублей — выплаты из компенсационного фонда РСА.Сборы по ОСАГО за этот период составили 135 млрд рублей. Всего было заключено 28 млн договоров, в том числе 10,4 млн краткосрочных полисов. Средняя премия по краткосрочному полису составила 209 рублей.Доля европротокола за январь–май выросла до 41,7%. Количество ДТП с фотофиксацией составило 167,5 тысячи. Мероприятие для возрастной категории 18+