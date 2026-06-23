«Вызвано санкциями и укреплением рубля». Национализированный завод в Серове отправил в простой более тысячи сотрудников

— прокомментировали решение в пресс-службе группы ЧЭМК.

«В условиях сложной экономической ситуации, вызванной такими факторами, как санкции, укрепление рубля, снижение спроса и рыночных цен, предприятие столкнулось с прекращением экспортных поставок и, как следствие, с нехваткой оборотных средств. Для преодоления этих трудностей предприятие внедряет антикризисные меры»,