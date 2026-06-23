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«Вызвано санкциями и укреплением рубля». Национализированный завод в Серове отправил в простой более тысячи сотрудников
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Серовский завод ферросплавов, который в 2024 году национализировали вместе с другими предприятиями группы ЧЭМК, отправил в вынужденный простой 1143 сотрудника. Они были задействованы в производстве низкоуглеродистого феррохрома в цехе №2. Приказ об этом выложили в соцсетях.
На предприятии признали проблемы и связали их с общей экономической ситуацией в стране.
Рабочих отправили в простой до конца августа. Зарплату им продолжат платить в размере 2/3 от среднего значения. На предприятии добавили, что решение позволит сосредоточиться на производстве высокоуглеродистого феррохрома в плавильном цехе №1 — эта продукция востребована, в основном, на внутреннем рынке.
Серовский завод ферросплавов был основан в 1951 году. В 2000-х был приобретён казахстанской компанией Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), в 2015 году АО «Серовский завод ферросплавов» был выкуплен АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. 26 февраля 2024 года государство по иску Генпрокуратуры изъяло завод, как и другие предприятия группы ЧЭМК, усмотрев нарушения в приватизации предприятия в 1990-х годах. сейчас он находится в ведении Росимущества. В марте 2025 года пост управляющего директора Серовского завода ферросплавов занял Николай Калиновский, ранее трудившийся в должности главного электрометаллурга Челябинского электрометаллургического комбината. Мероприятие для возрастной категории 18+
На предприятии признали проблемы и связали их с общей экономической ситуацией в стране.
«В условиях сложной экономической ситуации, вызванной такими факторами, как санкции, укрепление рубля, снижение спроса и рыночных цен, предприятие столкнулось с прекращением экспортных поставок и, как следствие, с нехваткой оборотных средств. Для преодоления этих трудностей предприятие внедряет антикризисные меры»,
— прокомментировали решение в пресс-службе группы ЧЭМК.
Рабочих отправили в простой до конца августа. Зарплату им продолжат платить в размере 2/3 от среднего значения. На предприятии добавили, что решение позволит сосредоточиться на производстве высокоуглеродистого феррохрома в плавильном цехе №1 — эта продукция востребована, в основном, на внутреннем рынке.
Серовский завод ферросплавов был основан в 1951 году. В 2000-х был приобретён казахстанской компанией Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), в 2015 году АО «Серовский завод ферросплавов» был выкуплен АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. 26 февраля 2024 года государство по иску Генпрокуратуры изъяло завод, как и другие предприятия группы ЧЭМК, усмотрев нарушения в приватизации предприятия в 1990-х годах. сейчас он находится в ведении Росимущества. В марте 2025 года пост управляющего директора Серовского завода ферросплавов занял Николай Калиновский, ранее трудившийся в должности главного электрометаллурга Челябинского электрометаллургического комбината. Мероприятие для возрастной категории 18+
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