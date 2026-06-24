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В Каменске-Уральском в ДТП погибли четыре человека
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По предварительным данным, авария произошла на улице Лермонтова. Водитель Infiniti при развороте не уступил дорогу встречному ВАЗ-2110, после чего автомобили столкнулись лоб в лоб.
В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110. Еще двум пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии и ход расследования уголовного дела. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, авария произошла на улице Лермонтова. Водитель Infiniti при развороте не уступил дорогу встречному ВАЗ-2110, после чего автомобили столкнулись лоб в лоб.
В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров ВАЗ-2110. Еще двум пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии и ход расследования уголовного дела. Мероприятие для возрастной категории 18+
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