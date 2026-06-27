Треть работающих екатеринбуржцев выбирают бег и ходьбу вместо зала

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге самыми популярными видами физической активности среди работающих горожан стали бег или ходьба. Их выбирают 33% опрошенных сотрудников, сообщили в пресс-службе Авито со ссылкой на исследование Авито Рекламы и Авито Работы.На втором месте оказались домашние тренировки — ими занимаются 24% работающих респондентов. Велосипед выбирают 17%, тренажёрный зал — 15%, плавание — 10%. Ещё 8% опрошенных занимаются йогой или пилатесом, 6% — танцами, столько же — скандинавской ходьбой, 5% — командными видами спорта.Большинство сотрудников, которые занимаются спортом, делают это регулярно. 34% тренируются 3–4 раза в неделю, 35% — 1–2 раза в неделю, ещё 21% уделяют время физической активности каждый день.По данным исследования, 34% работающих жителей Екатеринбурга, занимающихся спортом, сообщили, что их работодатели в той или иной форме поддерживают физическую активность сотрудников.Около 60% опрошенных сотрудников отметили, что спорт помогает им быть продуктивнее на работе: 35% определённо связывают рост продуктивности с тренировками, ещё 26% скорее согласны с этим утверждением. При этом 10% считают, что занятия спортом не влияют на их эффективность.Авито Реклама и Авито Работа также выяснили, что онлайн-реклама влияет на выбор спортивных услуг. 61% сотрудников, занимающихся спортом, сообщили, что реклама полностью или частично помогает им выбирать спортивный клуб, секцию или тренировки. Чаще всего подходящую рекламу спортивных занятий респонденты видят на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.Исследование проводилось в июне 2026 года среди 10 тысяч жителей России старше 18 лет. В части вопросов учитывались ответы более 7 тысяч работающих респондентов. Мероприятие для возрастной категории 18+