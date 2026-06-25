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«Новые люди» утвердили список кандидатов на выборы в Свердловской области
Фото: пресс-служба свердловского реготделения партии «Новые люди»
Партия «Новые люди» утвердила список кандидатов на выборы в Свердловской области. Общеобластную часть списка в законодательное собрание возглавили депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Дёмин, депутат свердловского ЗакСО от «Новых людей» Рант Краев и ещё один депутат ЗакСО — Леонид Хаютин, который в нынешний созыв был избран от партии ЛДПР.
По одномандатным округам в Законодательное собрание партия выдвигает:
Алапаевский округ №1 — Ольга Наумик;
Асбестовский округ №2 — Наталья Мусальникова;
Белоярский округ №3 — Роман Жуков;
Богдановичский округ №4 — Вячеслав Евланов;
Березовский округ №5 — Рант Краев;
Верх-Исетский округ №6 — Ирина Виноградова;
Железнодорожный округ №7 — Павел Каргин;
Кировский округ №8 — Юрий Митин;
Ленинский округ №9 — Дмитрий Дымшаков;
Октябрьский округ №10 — Арсений Артюх;
Орджоникидзевский округ №11 — Никита Лежанкин;
Чкаловский округ №12 — Михаил Осинцев;
Ирбитский округ №13 — Анна Мелких;
Каменск-Уральский округ №14 — Руслан Бикташев;
Верхнепышминский округ №15 — Алан Цекоев;
Краснотурьинский округ №16 — Алексей Никитин;
Красноуральский округ №17 — Валерий Молоков;
Красноуфимский округ №18 — Алексей Фомин;
Дзержинский округ №19 — Александр Медведев;
Ленинский округ Нижнего Тагила №20 — Дмитрий Глебов;
Тагилстроевский округ №21 — Евгений Лифанов;
Первоуральский округ №22 — Руслан Боровских;
Ревдинский округ №23 — Михаил Валявин;
Серовский округ №24 — Антон Шарапов;
Сысертский округ №25 — Любовь Кунцевич.
В списочной части по территориальным группам первые номера в большинстве случаев совпадают с кандидатами по соответствующим одномандатным округам. Исключения — Алапаевская группа №1, которую возглавляет Михаил Корелин, тогда как по Алапаевскому одномандатному округу идёт Ольга Наумик, и Березовская группа №5, где первым номером указан Александр Ирисов, а одномандатником — Рант Краев.
Ранее съезд партии в Москве выдвинул кандидатов от Свердловской области на выборы в Госдуму, которые пройдут одновременно с выборами в ЗакСО. В территориальную группу вошли Александр Дёмин, Рант Краев, Андрей Трофимов, Ирина Виноградова, Егор Невидимов, Дмитрий Дымшаков, Михаил Осинцев, Егор Максимов, Полина Козловская, Руслан Боровских и Владимир Селезнев.
В одномандатных округах в Госдуму от «Новых людей» заявлены Александр Дёмин по округу №169, Любовь Кунцевич по округу №170, Рант Краев по округу №171, Дмитрий Дымшаков по округу №172, Наталья Мусальникова по округу №173, Ирина Виноградова по округу №174 и Валерий Молоков по округу №175. Мероприятие для возрастной категории 18+
По одномандатным округам в Законодательное собрание партия выдвигает:
Алапаевский округ №1 — Ольга Наумик;
Асбестовский округ №2 — Наталья Мусальникова;
Белоярский округ №3 — Роман Жуков;
Богдановичский округ №4 — Вячеслав Евланов;
Березовский округ №5 — Рант Краев;
Верх-Исетский округ №6 — Ирина Виноградова;
Железнодорожный округ №7 — Павел Каргин;
Кировский округ №8 — Юрий Митин;
Ленинский округ №9 — Дмитрий Дымшаков;
Октябрьский округ №10 — Арсений Артюх;
Орджоникидзевский округ №11 — Никита Лежанкин;
Чкаловский округ №12 — Михаил Осинцев;
Ирбитский округ №13 — Анна Мелких;
Каменск-Уральский округ №14 — Руслан Бикташев;
Верхнепышминский округ №15 — Алан Цекоев;
Краснотурьинский округ №16 — Алексей Никитин;
Красноуральский округ №17 — Валерий Молоков;
Красноуфимский округ №18 — Алексей Фомин;
Дзержинский округ №19 — Александр Медведев;
Ленинский округ Нижнего Тагила №20 — Дмитрий Глебов;
Тагилстроевский округ №21 — Евгений Лифанов;
Первоуральский округ №22 — Руслан Боровских;
Ревдинский округ №23 — Михаил Валявин;
Серовский округ №24 — Антон Шарапов;
Сысертский округ №25 — Любовь Кунцевич.
В списочной части по территориальным группам первые номера в большинстве случаев совпадают с кандидатами по соответствующим одномандатным округам. Исключения — Алапаевская группа №1, которую возглавляет Михаил Корелин, тогда как по Алапаевскому одномандатному округу идёт Ольга Наумик, и Березовская группа №5, где первым номером указан Александр Ирисов, а одномандатником — Рант Краев.
Ранее съезд партии в Москве выдвинул кандидатов от Свердловской области на выборы в Госдуму, которые пройдут одновременно с выборами в ЗакСО. В территориальную группу вошли Александр Дёмин, Рант Краев, Андрей Трофимов, Ирина Виноградова, Егор Невидимов, Дмитрий Дымшаков, Михаил Осинцев, Егор Максимов, Полина Козловская, Руслан Боровских и Владимир Селезнев.
В одномандатных округах в Госдуму от «Новых людей» заявлены Александр Дёмин по округу №169, Любовь Кунцевич по округу №170, Рант Краев по округу №171, Дмитрий Дымшаков по округу №172, Наталья Мусальникова по округу №173, Ирина Виноградова по округу №174 и Валерий Молоков по округу №175. Мероприятие для возрастной категории 18+
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