В 2025 году в ДТП на свердловских дорогах погиб 361 человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В 2025 году в Свердловской области зарегистрировали 2547 дорожно-транспортных происшествий, что на 185 меньше, чем в 2024 году. Такие данные привели на пресс-конференции Госавтоинспекции в ТАСС.
При этом выросло количество погибших в ДТП: в минувшем году на дорогах региона погиб 361 человек, что на 43 больше, чем годом ранее.
Также в управлении отметили, что на трассе «Екатеринбург – Тюмень» число погибших удвоилось, достигнув 26 человек.
Основными причинами смертельных ДТП госавтоинспекторы называют:
– несоответствие скорости дорожным условиям (144 погибших);
– выезд на полосу встречного движения (115 погибших);
– несоблюдение очередности проезда (24 погибших).
Также в прошлом году зарегистрировали 691 наезд на пешеходов, в которых 83 человека погибли и 630 получили травмы. Более половины пешеходов погибли в тёмное время суток, отметили в дорожной инспекции.
Отдельно на пресс-конференции уделили внимание наиболее опасным нарушениям. Так, за 12 месяцев было пресечено 7234 факта «пьяной езды», из них 1002 случая – повторные, влекущие уголовную ответственность. Также в прошлом году зафиксировали 22,5 тысячи случаев выезда на встречную полосу и свыше 12 тысяч нарушений правил проезда пешеходных переходов.
«В отношении водителей, допустивших грубые нарушения, судами вынесено 11 040 постановлений о лишении права управления»,
– сообщили в ГИБДД.
