В среднем 29 тысяч рублей закладывают екатеринбуржцы на покупку электроники





– отметил Яков Пейсахзон. «Всё больше брендов запускают рекламу в e-commerce, в том числе – на сайтах с объявлениями, например, на Авито. Такая тенденция связана с несколькими факторами: с концентрацией широкой аудитории с намерением совершить покупку, точными таргетингами и высоким уровнем доверия пользователей к подобным платформам»,





– отметил Сергей Ногин. «Средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года составила 70 000 рублей, тогда как аналогичные модели с рук – около 35 000 рублей. Таким образом, покупка смартфона в ресейле позволяет сэкономить порядка 50% от стоимости нового устройства. В условиях разумного потребления и широкого ассортимента на вторичном рынке россияне всё чаще выбирают модели в хорошем состоянии по доступной цене. Этот тренд, вероятно, продолжит усиливаться и в 2026 году»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Большинство екатеринбуржцев, планирующие покупку электроники, рассчитывают потратить на технику до 30 тысяч рублей.Аналитики «Авито Реклама» и «Авито Товары» провели опрос и выяснили, что интерес к электронике среди жителей уральской столицы сохраняются на высоком уровне: только за последние две недели информацию о товарах из этой категории искали 79% респондентов. Чаще всего екатеринбуржцы интересовались смартфонами (42%), бытовой техникой (28%), наушниками и аудиоустройствами (23%), телевизорами и медиаприставками (19%), гаджетами для умного дома (18%), ноутбуками (17%), умными часами и фитнес-браслетами (15%), планшетами (14%), игровыми устройствами и аксессуарами к ним (12%).Основной причиной для поиска информации участники опросами назвали потребность заменить устройство (54%), поломку старого (27%), покупку подарка (25%) и скидки (21%).Большинство искали нужные товары на площадках электронной коммерции (72%), также чуть больше половины изучали специализированные интернет-магазины (55%), искал информацию на сайтах брендов каждый пятый (20%) и почти четверть посещали магазины в оффлайн (23%).Чаще всего екатеринбуржцы прислушиваются к рекомендациям друзей, коллег и родственников (45%), больше трети узнают о товарах из рекламы на площадках e-commerce (37%), меньше четверти – их рекламы в поисковиках и на ТВ (по 22%), и ещё меньше – из социальных сетей (18%).По словам директора «Авито Рекламы» Якова Пейсахзон, доля площадок электронной коммерции в бюджетах рекламодателей растет.Основным фактором при покупке электроники становятся: цена (78%), характеристики (57%), отзывы (42%), скидки (38%).В среднем на покупку технике екатеринбуржцы закладывают 29 тысяч рублей: сумму от 20 до 40 тысяч рублей планируют потратить 23%, от 10 до 20 тысяч рублей – 20%. Бюджет от 40 до 70 тысяч рублей рассматривают 13%, до 5 тысяч рублей – 12%. От 5 до 10 тысяч рублей – 11%, а более 70 тысяч рублей – 10%.По словам руководителя по развитию бизнеса телеком и IT в Авито, Сергея Ногина, пользователи стали чаще рассматривать покупку устройств в ресейле.Мероприятие для возрастной категории 18+