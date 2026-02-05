В начале года самыми востребованными курортными направлениями из Кольцово стали Сочи, Дубай и Пхукет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Самыми популярными курортными направлениями из аэропорта Кольцово в первый месяц года стали Сочи, Дубай и Пхукет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, подведя итоги январского пассажиропотока.Лидером рейтинга оказался Сочи. На этом направлении в январе обслужили 36 тысяч пассажиров. Черноморский курорт традиционно пользуется высоким спросом зимой, в том числе у любителей горнолыжного отдыха. Второе место занял Дубай, куда из Кольцово вылетели более 29 тысяч человек.В тройку самых востребованных направлений также вошёл Пхукет. Пассажиропоток на этот тайский остров в январе превысил 18 тысяч туристов. Далее следуют Шарм-эль-Шейх и Шарджа, где за месяц побывали по 15,3 тысячи пассажиров, а также Минеральные Воды с показателем 15,2 тысячи человек.В десятку курортных направлений января вошли Нячанг, куда отправились 10,7 тысячи пассажиров, Хургада с пассажиропотоком 8,7 тысячи человек, Стамбул, принявший 8,6 тысячи путешественников, и Анталья, которой воспользовались 6,2 тысячи пассажиров.Всего за январь аэропорт Кольцово обслужил более 615 тысяч пассажиров, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За месяц службы аэропорта обеспечили вылет более 2,5 тысячи воздушных судов. Мероприятие для возрастной категории 18+