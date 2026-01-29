Сгущенка и сметана возглавили топ любимых добавок к блинам в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Лишь 20% опрошенных из Екатеринбурга ничего не планируют на Масленицу, остальные 80% уже ждут её.Как выяснили аналитики Авито, проводившие опрос, 42% жителей уральской столицы собираются посещать фестивали и ярмарки по случаю праздника, ещё 40% готовятся к Прощальному воскресенью, 39% планируют ходить в гости, а 26% – принимать их у себя.Для 68% екатеринбуржцев Масленица – это повод поесть блинов, для 43% – это традиции, для 41% – проводы зимы и встреча весны. Ещё 41% относятся к Масленице как к возможности собраться с близкими за одним столом, а 19% воспринимают как подготовку к Великому посту.Любимой добавкой к блинам у жителей столицы Урала стало сгущённое молоко – его назвали 61% опрошенных. На втором месте сметана – 58%, на третьем варенье – 37%, на четвёртом творог – 34%, на пятом мёд – 20%.Покупать ингредиенты для приготовления блинов собираются 83%, также 42% планируют покупать уже готовые блины. Ещё 20% хотят докупить что-нибудь из посуды и кухонной техники, у 17% в планах покупка декора для праздничного стола.В среднем екатеринбуржцы рассчитывают потратить на подготовку к празднику 2300 рублей: 29% хотели бы уложиться в сумму до 1000 рублей, 45% закладывают в бюджет до 3000 рублей, 11% – до 5000 рублей, потратить больше планируют 13%. Мероприятие для возрастной категории 18+