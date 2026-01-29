Возрастное ограничение 18+
Каждый третий ключ от новой квартиры в Екатеринбурге «опоздал»
Фото: Владимир Задумин
Анализ рынка недвижимости Екатеринбурга за 2025 год выявил тревожную тенденцию с задержками сдачи жилья. Как отмечают эксперты интернет-ресурса «Квадратный метр», почти половина новостроек в прошлом году была введена в эксплуатацию с нарушением сроков. Доля такого «опоздавшего» жилья достигла рекордных 48% от общего объёма.
В абсолютных цифрах это 628,5 тысяч квадратных метров из 1,309 миллионов квадратных метров, введенных в эксплуатацию. Проблема нарастала в течение года, увеличившись с 44% во втором квартале. Похожая ситуация наблюдается по всей стране, где показатель задержек вырос до 40-42%.
Главным следствием этих срывов стал массовый перенос сроков сдачи на 2026 год. Из запланированных на 2025 год почти 2 миллионов квадратного метра жилья около трети не были сданы. Это означает, что каждый третий дольщик Екатеринбурга не получил свою квартиру в ожидаемый год.
Эксперты полагают, что в нынешнем году ситуация может поменяться. С 1 января 2026 года прекратил действие мораторий на штрафы для застройщиков за просрочки, а это стимулирует компании к большей дисциплине.
