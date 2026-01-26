В 2025 году в два раза выросли поставки гранатов на Урал





– рассказал исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов. «Уже в январе в регион деятельности Уральского таможенного управления завезли из Турции 200 тонн плодов общей стоимостью 38 миллионов рублей, а за первые дни февраля оформлено уже 20 тонн гранатов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2025 году уральские таможенники оформили более двух тысяч тонн гранатов, что в два раза больше, чем поступило на Урал в 2024 году.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, более 60% поставок приходят из Узбекистана, 27% – из Турции, 6% – из Азербайджана, 3% – из Китая. Пик ввоза гранатов приходится на сентябрь-октябрь.Ожидается, что в этом году объём поставок не будет снижаться.Мероприятие для возрастной категории 18+