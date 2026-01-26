Возрастное ограничение 18+

65 тысяч свердловских семей подключились к гигабитному интернету в 2025 году

12.51 Среда, 4 февраля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В 2025 году специалисты цифровой экосистемы МТС подключили к гигабитному интернету свыше 65 тысяч семей в Свердловской области, из них около 45% подключений – в новостройках.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, в основном интернет проводили семьям из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы и Режа, но были и другие города. Новый рекорд был установлен в Верхней Пышме, где за год подключили 10 тысяч домохозяйств. Также отмечается, что ещё 18 тысячам семьей обновили подключение, увеличив скорость интернета до 1 Гб/с.

В Екатеринбурге гигабитный интернет появился в 141 новом доме – 45 тысяч квартир, включая большинство ЖК всех районов (от Академического до Уралмаша). В рекордсменах ЖК «Старт» (1566 квартир в 4 башнях) и ЖК «Риверсайд» (16 квартир). В «Старте» новосёлы могут сразу получить «умный» дом с датчиками.

«В доме из четырёх 26-этажных башен, в ближайшие месяцы поселятся 1566 новых собственников. Уже с первых дней жизни они могут заключить договор и пользоваться любыми бытовыми приборами, которые требуют доступа в интернет. Датчики потребления электричества, воды и тепла, автоматически передающие показания, у них как правило, устанавливаются самим застройщиком»,

– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


В 2026 году команда МТС продолжит расширять скоростной интернет. В планах подключение ещё 48 тысяч семей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге увеличили сумму социального сертификата на кружки и секции для детей
26 января 2026
Врачи Свердловской детбольницы провели более 62 тысяч консультаций в отдалённых районах
27 января 2026
Свердловский областной суд подвёл итоги 2025 года
03 февраля 2026
300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке
04 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:09 Потерявшему троих детей при пожаре отцу вынесли приговор в Белоярском районе
13:05 Свердловских водителей призывают к осторожной езде из-за заснеженности дорог
12:51 65 тысяч свердловских семей подключились к гигабитному интернету в 2025 году
12:08 Учёные УрФУ синтезировали вещества против рака мочевого пузыря и глиобластомы
11:02 СМИ сообщают о смерти учительницы в екатеринбургской школе №77
10:54 Из-за ДТП на Серовском тракте в районе Нижней Туры ограничили движение
10:42 За неделю в Свердловской области выявили 24,9 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа
10:13 Артёмовский суд не позволил самарским коллекторам взыскать с жителей города выкупленные долги
09:26 300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке
21:10 Приговор члену ОПГ утвердили в Свердловском областном суде
20:21 В Совхозном жестоко убили собаку
19:57 Прокуратура Свердловской области вернула в госсобственность депутатские активы
19:38 Дорожного мастера в Нижнем Тагиле оштрафовали на 20 тысяч за неубранный снег
19:09 Более 8 миллиардов рублей потратят на модернизацию свердловских библиотек и театров
19:00 Суд поставил точку в жестоком убийстве в Артёмовском
17:39 Екатеринбургские коммунальщики вывезли 13 тысяч тонн снега за сутки
17:22 Свердловский областной суд подвёл итоги 2025 года
17:08 В Екатеринбурге работы на железной дороге привели к массовым задержкам поездов
16:36 Сбившему школьника на пешеходном переходе в Шале водителю вынесли приговор
16:11 Первый полнометражный сюр Дэвида Линча покажут в Екатеринбурге
14:45 Суд постановил отремонтировать дорогу к полигону в Камышлове
12:54 Эксперты Авито подсказали как создать запоминающуюся видеорекламу
12:35 Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка
11:58 Новый сезон Анонимных краеведов стартует в Екатеринбурге с обучения работе в архивах
11:27 В Екатеринбурге на улице обнаружили домашнюю кошку со страшной раной
10:53 Экс-директор Водоканала получил срок за гибельную халатность
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
14:09 Потерявшему троих детей при пожаре отцу вынесли приговор в Белоярском районе
13:05 Свердловских водителей призывают к осторожной езде из-за заснеженности дорог
12:51 65 тысяч свердловских семей подключились к гигабитному интернету в 2025 году
12:08 Учёные УрФУ синтезировали вещества против рака мочевого пузыря и глиобластомы
11:02 СМИ сообщают о смерти учительницы в екатеринбургской школе №77
10:54 Из-за ДТП на Серовском тракте в районе Нижней Туры ограничили движение
10:42 За неделю в Свердловской области выявили 24,9 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа
10:13 Артёмовский суд не позволил самарским коллекторам взыскать с жителей города выкупленные долги
09:26 300 тысяч рублей штрафа получил банк за навязчивые звонки екатеринбурженке
21:10 Приговор члену ОПГ утвердили в Свердловском областном суде
20:21 В Совхозном жестоко убили собаку
19:57 Прокуратура Свердловской области вернула в госсобственность депутатские активы
19:38 Дорожного мастера в Нижнем Тагиле оштрафовали на 20 тысяч за неубранный снег
19:09 Более 8 миллиардов рублей потратят на модернизацию свердловских библиотек и театров
19:00 Суд поставил точку в жестоком убийстве в Артёмовском
17:39 Екатеринбургские коммунальщики вывезли 13 тысяч тонн снега за сутки
17:22 Свердловский областной суд подвёл итоги 2025 года
17:08 В Екатеринбурге работы на железной дороге привели к массовым задержкам поездов
16:36 Сбившему школьника на пешеходном переходе в Шале водителю вынесли приговор
16:11 Первый полнометражный сюр Дэвида Линча покажут в Екатеринбурге
14:45 Суд постановил отремонтировать дорогу к полигону в Камышлове
12:54 Эксперты Авито подсказали как создать запоминающуюся видеорекламу
12:35 Екатеринбургский суд вынес приговор нерадивой матери за гибель грудного ребёнка
11:58 Новый сезон Анонимных краеведов стартует в Екатеринбурге с обучения работе в архивах
11:27 В Екатеринбурге на улице обнаружили домашнюю кошку со страшной раной
10:53 Экс-директор Водоканала получил срок за гибельную халатность
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK