65 тысяч свердловских семей подключились к гигабитному интернету в 2025 году

«В доме из четырёх 26-этажных башен, в ближайшие месяцы поселятся 1566 новых собственников. Уже с первых дней жизни они могут заключить договор и пользоваться любыми бытовыми приборами, которые требуют доступа в интернет. Датчики потребления электричества, воды и тепла, автоматически передающие показания, у них как правило, устанавливаются самим застройщиком»,

В 2025 году специалисты цифровой экосистемы МТС подключили к гигабитному интернету свыше 65 тысяч семей в Свердловской области, из них около 45% подключений – в новостройках.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, в основном интернет проводили семьям из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы и Режа, но были и другие города. Новый рекорд был установлен в Верхней Пышме, где за год подключили 10 тысяч домохозяйств. Также отмечается, что ещё 18 тысячам семьей обновили подключение, увеличив скорость интернета до 1 Гб/с.В Екатеринбурге гигабитный интернет появился в 141 новом доме – 45 тысяч квартир, включая большинство ЖК всех районов (от Академического до Уралмаша). В рекордсменах ЖК «Старт» (1566 квартир в 4 башнях) и ЖК «Риверсайд» (16 квартир). В «Старте» новосёлы могут сразу получить «умный» дом с датчиками.В 2026 году команда МТС продолжит расширять скоростной интернет. В планах подключение ещё 48 тысяч семей.