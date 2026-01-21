Возрастное ограничение 18+

Криминального авторитета Овчинникова признали виновным в убийстве знахаря

15.58 Пятница, 23 января 2026
Фото: Берёзовский городской суд
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Берёзовский городской суд добавил известному криминальному авторитету Андрею Овчинникову по кличке «Овчина» 12 лет лишения свободы, признав виновным в убийстве знахаря.

Согласно материалам дела, 4 января 2025 года он приехал к своему знакомому целителю в посёлок Кедровка, где между ними произошёл конфликт. Во время ссоры Овчинников нанёс знахарю ножевые ранения, от которых тот спустя несколько дней скончался в больнице.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, свою вину подсудимый не признал.

Суд, признав его виновным в убийстве (статья 105 УК РФ), назначил ему 12 лет лишения свободы, но по совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга отбывать наказание он будет 17 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Ирбите бывшего участкового признали виновным в превышении полномочий
21 января 2026
Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в хищении 2,3 миллиона рублей детских пособий
16 января 2026
Экс-воспитателя Екатеринбургского суворовского училища приговорили к 8 годам колонии за мужеложство
21 января 2026
Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
23 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:38 Морозы до -40°C прогнозируют в Свердловской области
17:19 Экс-начальника екатеринбургского завода приговорили к семи годам колонии за коммерческий подкуп
16:46 Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в Кушве
16:19 В свердловских магазинах подорожало молоко, несмотря на снижение закупочных цен у производителей
15:58 Криминального авторитета Овчинникова признали виновным в убийстве знахаря
14:49 Прогулки, просмотр фильмов и походы в баню выбирают уральцы для отдыха зимой
14:01 В Кушве ввели режим «повышенной готовности» из-за аварии в котельной
13:34 Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
12:47 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
12:23 Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
11:48 Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
10:46 Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
10:04 Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
09:16 В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
08:48 Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 О влиянии на русскую литературу немецкого сказочника расскажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
17:38 Морозы до -40°C прогнозируют в Свердловской области
17:19 Экс-начальника екатеринбургского завода приговорили к семи годам колонии за коммерческий подкуп
16:46 Прокуратура организовала проверку из-за отключения отопления в Кушве
16:19 В свердловских магазинах подорожало молоко, несмотря на снижение закупочных цен у производителей
15:58 Криминального авторитета Овчинникова признали виновным в убийстве знахаря
14:49 Прогулки, просмотр фильмов и походы в баню выбирают уральцы для отдыха зимой
14:01 В Кушве ввели режим «повышенной готовности» из-за аварии в котельной
13:34 Дело экс-преподавателя института МЧС в Екатеринбурге направили на новое рассмотрение
12:47 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне под Белоярским
12:23 Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
11:48 Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
10:46 Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
10:04 Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
09:16 В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
08:48 Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 О влиянии на русскую литературу немецкого сказочника расскажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK