Возрастное ограничение 18+
Криминального авторитета Овчинникова признали виновным в убийстве знахаря
Фото: Берёзовский городской суд
Берёзовский городской суд добавил известному криминальному авторитету Андрею Овчинникову по кличке «Овчина» 12 лет лишения свободы, признав виновным в убийстве знахаря.
Согласно материалам дела, 4 января 2025 года он приехал к своему знакомому целителю в посёлок Кедровка, где между ними произошёл конфликт. Во время ссоры Овчинников нанёс знахарю ножевые ранения, от которых тот спустя несколько дней скончался в больнице.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, свою вину подсудимый не признал.
Суд, признав его виновным в убийстве (статья 105 УК РФ), назначил ему 12 лет лишения свободы, но по совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга отбывать наказание он будет 17 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, 4 января 2025 года он приехал к своему знакомому целителю в посёлок Кедровка, где между ними произошёл конфликт. Во время ссоры Овчинников нанёс знахарю ножевые ранения, от которых тот спустя несколько дней скончался в больнице.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, свою вину подсудимый не признал.
Суд, признав его виновным в убийстве (статья 105 УК РФ), назначил ему 12 лет лишения свободы, но по совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга отбывать наказание он будет 17 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жительницу Нижнего Тагила признали виновной в хищении 2,3 миллиона рублей детских пособий
16 января 2026
16 января 2026
Экс-воспитателя Екатеринбургского суворовского училища приговорили к 8 годам колонии за мужеложство
21 января 2026
21 января 2026