В Екатеринбурге озвучили приговор экс-редактору «Ура.ру»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по резонансному делу. Бывшего заместителя главного редактора информационного агентства «Ура.ру» Дениса Аллаярова отправят в колонию.Суд признал журналиста виновным в даче взятки должностному лицу. Преступление квалифицировано по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России. Суд установил, что на протяжении десяти месяцев Аллаяров на платной основе получал от своего дяди оперативные сводки полиции (его родственник на тот момент служил в УМВД России по Екатеринбургу). Полученную служебную информацию журналист затем публиковал в материалах агентства. Общая сумма переданной взятки составила 120 тысяч рублей.В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.По итогу процесса судья принял сторону государственного обвинения и вынес решение, полностью соответствующее прокурорскому запросу: Аллаярову назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал его на 1,2 миллиона рублей. Экс-редактору также запретили заниматься журналистской деятельностью на четыре года.Уголовное дело в отношении дяди-полицейского рассмотрели отдельно. Бывший сотрудник органов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд приговорил родственника журналиста к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Полицейского лишили специального звания старшего лейтенанта. Сумма взятки в 120 тысяч рублей конфискована в пользу государства. Мероприятие для возрастной категории 18+