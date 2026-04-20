В Екатеринбурге озвучили приговор экс-редактору «Ура.ру»

12.15 Вторник, 21 апреля 2026
Фото: Максим Ефремов / @ve4ved
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по резонансному делу. Бывшего заместителя главного редактора информационного агентства «Ура.ру» Дениса Аллаярова отправят в колонию.

Суд признал журналиста виновным в даче взятки должностному лицу. Преступление квалифицировано по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России. Суд установил, что на протяжении десяти месяцев Аллаяров на платной основе получал от своего дяди оперативные сводки полиции (его родственник на тот момент служил в УМВД России по Екатеринбургу). Полученную служебную информацию журналист затем публиковал в материалах агентства. Общая сумма переданной взятки составила 120 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

По итогу процесса судья принял сторону государственного обвинения и вынес решение, полностью соответствующее прокурорскому запросу: Аллаярову назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд оштрафовал его на 1,2 миллиона рублей. Экс-редактору также запретили заниматься журналистской деятельностью на четыре года.

Уголовное дело в отношении дяди-полицейского рассмотрели отдельно. Бывший сотрудник органов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд приговорил родственника журналиста к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Полицейского лишили специального звания старшего лейтенанта. Сумма взятки в 120 тысяч рублей конфискована в пользу государства.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
