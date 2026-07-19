Возрастное ограничение 18+
Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался подростками из Екатеринбурга, на которых жалуются жители многоквартирного дома.
По данным Следкома, молодые люди регулярно собираются во дворе дома, где распивают спиртное и устраивают драки, в том числе нападают на прохожих. Жильцы дома также утверждают, что видели в их компании малолетнюю девочку.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава ведомства поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Следкома, молодые люди регулярно собираются во дворе дома, где распивают спиртное и устраивают драки, в том числе нападают на прохожих. Жильцы дома также утверждают, что видели в их компании малолетнюю девочку.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава ведомства поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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