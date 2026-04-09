Четыре года колонии получил экс-сотрудник нижнетагильской ИК-12 за превышение полномочий

15.04 Пятница, 10 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему главному технологу техгруппы центра трудовой адаптации осуждённых ИК-12 Андрею Харитонову.

По версии следствия, с января 2022 года по январь 2023 года он систематически проносил на территорию колонии для одного из осуждённых различные вещи, в числе которых были флешки, беспроводная гарнитура, карты памяти, а также наличные деньги и даже духи. За это Харитонов получил вознаграждение в размере 19 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности (ч. 1 ст. 286 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и приговорил к 4 годам в исправительной колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

