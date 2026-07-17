Возрастное ограничение 18+

Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург

14.45 Понедельник, 20 июля 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Россельхознадзор опять забыли уведомить о прибытии овощей в Екатеринбург.

Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на прошлой неделе в уральскую столицу из Казахстана без уведомления уполномоченных органов привезли 18 тонн белокочанной капусты, 18 тонн томатов и 10 тонн кабачков.

«Проверка показала отсутствие записей о завершении транспортировки товара в электронной системе, а также неуведомление о поступлении подкарантинной продукции до места назначения. Тем самым предприятием допущено нарушение карантинных фитосанитарных требований, установленных российским законодательством»,

– сообщили в ведомстве.


Провинившемуся предпринимателю объявили предостережение о недопустимости дальнейшего игнорирования обязательных нормативных актов.

Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор также забыли уведомить о поставках свежей пекинской капусты из Киргизии.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
«Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
17 июля 2026
Россельхознадзор заблокировал поставку в Екатеринбург партию абрикосов из Азербайджана
15 июля 2026
Конфискованную на таможне пряжу передали свердловским соццентрам
13 июля 2026
Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
20 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:22 Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
15:00 Спрос на ноутбуки и планшеты в Екатеринбурге растёт быстрее цен
14:45 Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
10:12 В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
21:24 Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
18:18 Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
17:29 МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре
16:14 «Просят не поднимать шум»: СК проверит обрушение потолка в детском саду Камышлова
15:34 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и жара до 30°
14:42 Из Екатеринбурга появился ещё один прямой рейс в Абхазию
13:23 Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте
13:17 Свердловская ЛДПР повторно выдвинула кандидатов в ЗакСО после отмены итогов первой конференции Москвой
13:09 Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург
12:39 4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
11:37 В Свердловской области за сутки произошло восемь пожаров, три человека погибли
20:35 Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки
18:58 В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
16:22 Облсуд поставил точку в деле экс-сотрудника нижнетагильской ИК-12
16:00 В посёлке Большой Исток 17-летний подросток на «ИЖе» попал в ДТП
15:00 Спрос на ноутбуки и планшеты в Екатеринбурге растёт быстрее цен
14:45 Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
13:31 Паслер сообщил об отставке главы Первоуральска Игоря Кабца
13:19 Из-за шумных подростков в екатеринбургском дворе возбудили уголовное дело
12:24 Люди меньше доверяют брендам, скрывающим использование ИИ в рекламе
11:42 После гибели трёх человек в свердловском селе Курки возбудили уголовное дело
11:08 Прокуратура проверяет краснотурьинское предприятие в связи с гибелью работника
11:01 Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
10:31 Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2003 году в Екатеринбурге
10:12 В Кабардино-Балкарии нашли тело упавшей с обрыва туристки из Свердловской области
09:42 Только 8% уральских компаний оказались готовы к аутичным сотрудникам
21:24 Туристка из Свердловской области погибла, упав с обрыва в Кабардино-Балкарии
18:18 Участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в декабре
17:29 МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о грозах, ливнях и сильном ветре
16:14 «Просят не поднимать шум»: СК проверит обрушение потолка в детском саду Камышлова
15:34 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и жара до 30°
14:42 Из Екатеринбурга появился ещё один прямой рейс в Абхазию
13:23 Пятая часть поставленных в Екатеринбург троллейбусов «Синара» простаивает на ремонте
13:17 Свердловская ЛДПР повторно выдвинула кандидатов в ЗакСО после отмены итогов первой конференции Москвой
13:09 Крыша в роддоме не выдержала после ливней в Каменске-Уральском, рожениц направят в Екатеринбург
12:39 4 дома освободились от воды, 41 затопило: паводковая ситуация в Свердловской области за сутки
11:37 В Свердловской области за сутки произошло восемь пожаров, три человека погибли
20:35 Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки
18:58 В Екатеринбурге в ДТП с Porsche и Hyundai пострадали трое детей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK