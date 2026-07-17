Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Россельхознадзор опять забыли уведомить о прибытии овощей в Екатеринбург.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на прошлой неделе в уральскую столицу из Казахстана без уведомления уполномоченных органов привезли 18 тонн белокочанной капусты, 18 тонн томатов и 10 тонн кабачков.
Провинившемуся предпринимателю объявили предостережение о недопустимости дальнейшего игнорирования обязательных нормативных актов.
Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор также забыли уведомить о поставках свежей пекинской капусты из Киргизии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на прошлой неделе в уральскую столицу из Казахстана без уведомления уполномоченных органов привезли 18 тонн белокочанной капусты, 18 тонн томатов и 10 тонн кабачков.
«Проверка показала отсутствие записей о завершении транспортировки товара в электронной системе, а также неуведомление о поступлении подкарантинной продукции до места назначения. Тем самым предприятием допущено нарушение карантинных фитосанитарных требований, установленных российским законодательством»,
– сообщили в ведомстве.
Провинившемуся предпринимателю объявили предостережение о недопустимости дальнейшего игнорирования обязательных нормативных актов.
Напомним, на прошлой неделе Россельхознадзор также забыли уведомить о поставках свежей пекинской капусты из Киргизии. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Капусту-нелегала» выявили в Екатеринбурге
17 июля 2026
17 июля 2026