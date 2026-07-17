Россельхознадзор опять не уведомили о поставке овощей в Екатеринбург

– сообщили в ведомстве.

«Проверка показала отсутствие записей о завершении транспортировки товара в электронной системе, а также неуведомление о поступлении подкарантинной продукции до места назначения. Тем самым предприятием допущено нарушение карантинных фитосанитарных требований, установленных российским законодательством»,