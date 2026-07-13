Возрастное ограничение 18+
Граффити с изображением Николая Коляды спонтанно появилось в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал StreetartEKB
Изображение ушедшего из жизни в этом году драматурга появилось в минувшие выходные на креативном кластере «Хлебозавод №6».
Изначально неизвестные граффитисты проникли на крышу «Хлебозавода №6» и оставили свои рисунки и надписи на ярусе над вторым этажом. Там располагается студия «На горе», и совместно с администрацией креативного кластера надписи решили в конечном счёте не просто закрасить, а сделать поверх них другое граффити. Идею предложили сама студия «На горе» и художник Рома Инк, сообщил канал StreetartEKB.
Студия сделала рисунок за свой счёт, кластер поддержал красками. Работа видна с земли, но по договорённости с «Хлебозаводом №6» можно пройти на крышу, чтобы рассмотреть её поближе.
Выдающийся драматург Николай Коляда умер в возрасте 68 лет в марте этого года. Основанный им театр продолжает работать в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
Изначально неизвестные граффитисты проникли на крышу «Хлебозавода №6» и оставили свои рисунки и надписи на ярусе над вторым этажом. Там располагается студия «На горе», и совместно с администрацией креативного кластера надписи решили в конечном счёте не просто закрасить, а сделать поверх них другое граффити. Идею предложили сама студия «На горе» и художник Рома Инк, сообщил канал StreetartEKB.
Студия сделала рисунок за свой счёт, кластер поддержал красками. Работа видна с земли, но по договорённости с «Хлебозаводом №6» можно пройти на крышу, чтобы рассмотреть её поближе.
Выдающийся драматург Николай Коляда умер в возрасте 68 лет в марте этого года. Основанный им театр продолжает работать в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
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