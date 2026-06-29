Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам местной ОПГ
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей на территории города. Дело насчитывало более 50 томов и рассматривалось с декабря 2025 года.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 26-летний лидер группы Газрат Ширинов и его активные сообщники. Им в зависимости от роли и степени участия вменялись организация и участие в двух устойчивых преступных сообществах, занимавшихся вымогательством с применением жестокого насилия, хищением оружия и умышленным причинением вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «г» ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 163 УК РФ).
По версии следствия, первая ОПГ появилась в ноябре 2022 года, когда её участники по указанию Ширинова выследили и избили мужчину, а затем под угрозой расправы забрали у отца потерпевшего 100 тысяч рублей.
Осенью 2023 года лидер банды в одиночку в течение месяца вымогал деньги у знакомого. За всё время он получил от него около 49 тысяч рублей. Также в ноябре 2023 года Ширинов напал на посетителя кафе и отобрал у него травматический пистолет. Потерпевший лишился оружия и получил перелом челюсти.
В январе 2024 года Газрат Ширинов создал вторую ОПГ, в которой уже было больше участников. Вместе они собирали компромат на местных жителей, а затем шантажировали и угрожали расправой, вымогая деньги.
Ширинову суд назначил 10 лет исправительной колонии строгого режима, а остальным – от 7,5 до 9 лет в колонии того же режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 26-летний лидер группы Газрат Ширинов и его активные сообщники. Им в зависимости от роли и степени участия вменялись организация и участие в двух устойчивых преступных сообществах, занимавшихся вымогательством с применением жестокого насилия, хищением оружия и умышленным причинением вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «г» ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 163 УК РФ).
По версии следствия, первая ОПГ появилась в ноябре 2022 года, когда её участники по указанию Ширинова выследили и избили мужчину, а затем под угрозой расправы забрали у отца потерпевшего 100 тысяч рублей.
Осенью 2023 года лидер банды в одиночку в течение месяца вымогал деньги у знакомого. За всё время он получил от него около 49 тысяч рублей. Также в ноябре 2023 года Ширинов напал на посетителя кафе и отобрал у него травматический пистолет. Потерпевший лишился оружия и получил перелом челюсти.
В январе 2024 года Газрат Ширинов создал вторую ОПГ, в которой уже было больше участников. Вместе они собирали компромат на местных жителей, а затем шантажировали и угрожали расправой, вымогая деньги.
Ширинову суд назначил 10 лет исправительной колонии строгого режима, а остальным – от 7,5 до 9 лет в колонии того же режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию