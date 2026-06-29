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В Нижнем Тагиле вынесли приговор участникам местной ОПГ

12.36 Среда, 1 июля 2026
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
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В Ленинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей на территории города. Дело насчитывало более 50 томов и рассматривалось с декабря 2025 года.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 26-летний лидер группы Газрат Ширинов и его активные сообщники. Им в зависимости от роли и степени участия вменялись организация и участие в двух устойчивых преступных сообществах, занимавшихся вымогательством с применением жестокого насилия, хищением оружия и умышленным причинением вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «г» ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, первая ОПГ появилась в ноябре 2022 года, когда её участники по указанию Ширинова выследили и избили мужчину, а затем под угрозой расправы забрали у отца потерпевшего 100 тысяч рублей.

Осенью 2023 года лидер банды в одиночку в течение месяца вымогал деньги у знакомого. За всё время он получил от него около 49 тысяч рублей. Также в ноябре 2023 года Ширинов напал на посетителя кафе и отобрал у него травматический пистолет. Потерпевший лишился оружия и получил перелом челюсти.

В январе 2024 года Газрат Ширинов создал вторую ОПГ, в которой уже было больше участников. Вместе они собирали компромат на местных жителей, а затем шантажировали и угрожали расправой, вымогая деньги.

Ширинову суд назначил 10 лет исправительной колонии строгого режима, а остальным – от 7,5 до 9 лет в колонии того же режима. Приговор пока не вступил в законную силу.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
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15:10 Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
14:45 Жителя Сухого Лога будут судить за метание ножа в малолетнего пасынка
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