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Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
Фото: Вечерние ведомости
Ревдинский городской суд приговорил ранее судимого жителя Дегтярска Олега Роганова к 6 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в грабеже, угрозе применения насилия в отношении представителя власти, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
По данным суда, преступления были совершены в октябре–ноябре 2025 года в Дегтярске. В октябре мужчина вместе с сообщницей похитил телефон из салона сотовой связи «Мотив». Женщина зашла в магазин под видом покупательницы и попросила показать дорогой смартфон. Когда продавец передал ей аппарат, в салон ворвался Олег Роганов, выхватил телефон стоимостью 21 990 рублей и скрылся. Его сообщница ушла следом.
В начале ноября, когда Роганов уже находился в оперативном розыске, полицейские приехали его задерживать. Как установил суд, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, демонстрировал нож и угрожал убийством сотруднику полиции. Потерпевший воспринял угрозу как реальную.
В тот же день при осмотре квартиры Роганова правоохранители нашли на балконе самодельное короткоствольное гладкоствольное оружие.
В суде Роганов признал вину только частично. Он отрицал угрозы в адрес полицейского и незаконное хранение оружия, а также утверждал, что телефон украл один, без сообщницы. Однако суд счел его вину доказанной, в том числе с учетом показаний потерпевших, свидетелей и его сообщницы, которую ранее уже осудили по делу о грабеже.
При назначении наказания суд учел рецидив преступлений: ранее Роганов уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное тяжкое преступление и отбывал срок в колонии.
По совокупности преступлений ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Похищенный телефон вернули представителю потерпевшей компании еще на стадии предварительного следствия. Материальный и моральный вред возмещен полностью.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным суда, преступления были совершены в октябре–ноябре 2025 года в Дегтярске. В октябре мужчина вместе с сообщницей похитил телефон из салона сотовой связи «Мотив». Женщина зашла в магазин под видом покупательницы и попросила показать дорогой смартфон. Когда продавец передал ей аппарат, в салон ворвался Олег Роганов, выхватил телефон стоимостью 21 990 рублей и скрылся. Его сообщница ушла следом.
В начале ноября, когда Роганов уже находился в оперативном розыске, полицейские приехали его задерживать. Как установил суд, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, демонстрировал нож и угрожал убийством сотруднику полиции. Потерпевший воспринял угрозу как реальную.
В тот же день при осмотре квартиры Роганова правоохранители нашли на балконе самодельное короткоствольное гладкоствольное оружие.
В суде Роганов признал вину только частично. Он отрицал угрозы в адрес полицейского и незаконное хранение оружия, а также утверждал, что телефон украл один, без сообщницы. Однако суд счел его вину доказанной, в том числе с учетом показаний потерпевших, свидетелей и его сообщницы, которую ранее уже осудили по делу о грабеже.
При назначении наказания суд учел рецидив преступлений: ранее Роганов уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное тяжкое преступление и отбывал срок в колонии.
По совокупности преступлений ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Похищенный телефон вернули представителю потерпевшей компании еще на стадии предварительного следствия. Материальный и моральный вред возмещен полностью.
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде. Мероприятие для возрастной категории 18+
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