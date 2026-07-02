Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Ревдинский городской суд приговорил ранее судимого жителя Дегтярска Олега Роганова к 6 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в грабеже, угрозе применения насилия в отношении представителя власти, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.По данным суда, преступления были совершены в октябре–ноябре 2025 года в Дегтярске. В октябре мужчина вместе с сообщницей похитил телефон из салона сотовой связи «Мотив». Женщина зашла в магазин под видом покупательницы и попросила показать дорогой смартфон. Когда продавец передал ей аппарат, в салон ворвался Олег Роганов, выхватил телефон стоимостью 21 990 рублей и скрылся. Его сообщница ушла следом.В начале ноября, когда Роганов уже находился в оперативном розыске, полицейские приехали его задерживать. Как установил суд, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, демонстрировал нож и угрожал убийством сотруднику полиции. Потерпевший воспринял угрозу как реальную.В тот же день при осмотре квартиры Роганова правоохранители нашли на балконе самодельное короткоствольное гладкоствольное оружие.В суде Роганов признал вину только частично. Он отрицал угрозы в адрес полицейского и незаконное хранение оружия, а также утверждал, что телефон украл один, без сообщницы. Однако суд счел его вину доказанной, в том числе с учетом показаний потерпевших, свидетелей и его сообщницы, которую ранее уже осудили по делу о грабеже.При назначении наказания суд учел рецидив преступлений: ранее Роганов уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное тяжкое преступление и отбывал срок в колонии.По совокупности преступлений ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Похищенный телефон вернули представителю потерпевшей компании еще на стадии предварительного следствия. Материальный и моральный вред возмещен полностью.Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде. Мероприятие для возрастной категории 18+