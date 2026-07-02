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Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия

09.38 Пятница, 3 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Ревдинский городской суд приговорил ранее судимого жителя Дегтярска Олега Роганова к 6 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в грабеже, угрозе применения насилия в отношении представителя власти, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По данным суда, преступления были совершены в октябре–ноябре 2025 года в Дегтярске. В октябре мужчина вместе с сообщницей похитил телефон из салона сотовой связи «Мотив». Женщина зашла в магазин под видом покупательницы и попросила показать дорогой смартфон. Когда продавец передал ей аппарат, в салон ворвался Олег Роганов, выхватил телефон стоимостью 21 990 рублей и скрылся. Его сообщница ушла следом.

В начале ноября, когда Роганов уже находился в оперативном розыске, полицейские приехали его задерживать. Как установил суд, мужчина был пьян, вел себя агрессивно, демонстрировал нож и угрожал убийством сотруднику полиции. Потерпевший воспринял угрозу как реальную.

В тот же день при осмотре квартиры Роганова правоохранители нашли на балконе самодельное короткоствольное гладкоствольное оружие.

В суде Роганов признал вину только частично. Он отрицал угрозы в адрес полицейского и незаконное хранение оружия, а также утверждал, что телефон украл один, без сообщницы. Однако суд счел его вину доказанной, в том числе с учетом показаний потерпевших, свидетелей и его сообщницы, которую ранее уже осудили по делу о грабеже.

При назначении наказания суд учел рецидив преступлений: ранее Роганов уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное тяжкое преступление и отбывал срок в колонии.

По совокупности преступлений ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Похищенный телефон вернули представителю потерпевшей компании еще на стадии предварительного следствия. Материальный и моральный вред возмещен полностью.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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09:03 В Екатеринбурге открылся центр «Уральские каникулы» для развития детского отдыха
21:25 К юбилею областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге покажут ретро-автомобили ГАИ
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20:14 Дома Панова и Лебедева в Екатеринбурге собираются продать с аукциона
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19:03 Свердловский суд заставил дачницу извиниться перед председателем сада
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