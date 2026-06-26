Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году





сказали в областном СКР. «В частности, установить причастность обвиняемого к преступлению удалось путём допроса свидетелей и проведения экспертиз. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителя Берёзовского обвинили в убийстве, которое произошло почти 20 лет назад. Обвинение предъявили по итогам работы следователей и криминалистов, специализирующихся на преступлениях прошлых лет.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в декабре 2006 года. По версии следствия, обвиняемый, мужчина 1975 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом другого мужчину 1972 года рождения, вследствие чего потерпевший скончался.Сообщается, что раскрыть преступление удалось после тщательного анализа и повторного исследования доказательств по делу.Мероприятие для возрастной категории 18+