Возрастное ограничение 18+
Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Жителя Берёзовского обвинили в убийстве, которое произошло почти 20 лет назад. Обвинение предъявили по итогам работы следователей и криминалистов, специализирующихся на преступлениях прошлых лет.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в декабре 2006 года. По версии следствия, обвиняемый, мужчина 1975 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом другого мужчину 1972 года рождения, вследствие чего потерпевший скончался.
Сообщается, что раскрыть преступление удалось после тщательного анализа и повторного исследования доказательств по делу.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в декабре 2006 года. По версии следствия, обвиняемый, мужчина 1975 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом другого мужчину 1972 года рождения, вследствие чего потерпевший скончался.
Сообщается, что раскрыть преступление удалось после тщательного анализа и повторного исследования доказательств по делу.
«В частности, установить причастность обвиняемого к преступлению удалось путём допроса свидетелей и проведения экспертиз. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в областном СКР.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию