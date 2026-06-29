Возрастное ограничение 18+
Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Качканаре трёх местных жителей обвиняют в хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).
Согласно материалам дела, с марта 2023 года по февраль 2025 года обвиняемые закупали табачную продукцию и хранили её на своих торговых объектах для продажи. Всего у них изъяли более 14 тысяч пачек на 1 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что обвиняемые признали свою вину.
Рассматривать дело будет Качканарский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, с марта 2023 года по февраль 2025 года обвиняемые закупали табачную продукцию и хранили её на своих торговых объектах для продажи. Всего у них изъяли более 14 тысяч пачек на 1 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отмечается, что обвиняемые признали свою вину.
Рассматривать дело будет Качканарский городской суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию