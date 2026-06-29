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В Каменске-Уральском бывшую продавщицу лотерейных билетов будут судить за присвоение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшей продавщицы лотерейных билетов. Ей вменяют часть 3 статьи 160 УК РФ – присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.
Согласно материалам дела, женщина «покупала» билеты с помощью банковских карт, на которых у неё не было средств.
Выигрыш она забирала себе.
Следствие считает, что женщина делала это с мая 2024 года по август 2025 года. Общий ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.
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Согласно материалам дела, женщина «покупала» билеты с помощью банковских карт, на которых у неё не было средств.
«Обвиняемая производила оплату за тиражные электронные лотерейные билеты безналичным способом при помощи банковских карт, на счетах у которых отсутствовали денежные средства»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Выигрыш она забирала себе.
Следствие считает, что женщина делала это с мая 2024 года по август 2025 года. Общий ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Синарский районный суд Каменска-Уральского. Мероприятие для возрастной категории 18+
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