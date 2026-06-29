В Каменске-Уральском бывшую продавщицу лотерейных билетов будут судить за присвоение





рассказали в прокуратуре Свердловской области. «Обвиняемая производила оплату за тиражные электронные лотерейные билеты безналичным способом при помощи банковских карт, на счетах у которых отсутствовали денежные средства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшей продавщицы лотерейных билетов. Ей вменяют часть 3 статьи 160 УК РФ – присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.Согласно материалам дела, женщина «покупала» билеты с помощью банковских карт, на которых у неё не было средств.Выигрыш она забирала себе.Следствие считает, что женщина делала это с мая 2024 года по август 2025 года. Общий ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.Уголовное дело будет рассматривать Синарский районный суд Каменска-Уральского. Мероприятие для возрастной категории 18+