В Кировграде у дрифтера конфисковали «ВАЗ» после заездов у Ежовой и на АЗС

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Кировграде 23-летнего местного жителя Павла Васильева оштрафовали на 150 тысяч рублей за опасный дрифт на дороге и территории автозаправки. Кроме того, суд конфисковал его автомобиль ВАЗ-2103 в пользу государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.Как установил суд, вечером 30 января 2026 года Васильев выехал от горнолыжного комплекса «Ежовая» на федеральную автодорогу Кировград — Карпушиха в сторону Кировграда. Управляя технически исправным ВАЗ-2103, в конструкцию которого он сам внес изменения, молодой человек несколько раз выполнял управляемый занос. В том числе — с выездом на встречную полосу.После этого Васильев заехал на территорию АЗС в Кировграде. Там он двигался против разрешенного направления, указанного на информационном стенде, и снова стал дрифтовать. Оператор автозаправки потребовала прекратить опасные маневры, однако водитель замечание проигнорировал.Павел Васильев признал вину. Мировой судья судебного участка № 2 Кировградского судебного района признал его виновным по ст. 267.1 УК РФ — совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Мероприятие для возрастной категории 18+