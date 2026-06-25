Нарушивший за год 25 раз ПДД екатеринбуржец лишён водительских прав

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес окончательное решение по делу водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Суд апелляционной инстанции рассматривал жалобу гражданина на постановление мирового судьи. Ранее мировой судья лишил нарушителя права управления транспортными средствами на срок 5 месяцев.Согласно материалам дела, инцидент произошел утром 15 апреля 2026 года. Местом происшествия стал переулок Встречный в Екатеринбурге. Водитель проигнорировал требования дорожного знака 3.1 «Въезд запрещён». Несмотря на запрет, автомобилист продолжил движение во встречном направлении.Не согласившись с назначенным наказанием, нарушитель решил обжаловать решение в вышестоящей инстанции. В своей жалобе он сослался на дефекты дорожной разметки на данном участке дороги. Также водитель попросил суд учесть смягчающие обстоятельства его положения. Он указал, что является единственным кормильцем в семье. Кроме того, мужчина заявил, что автомобиль служит для него единственным источником дохода. Однако суд апелляционной инстанции отнесся к этим доводам критически. Судьи подчеркнули, что управление источником повышенной опасности требует максимальной внимательности от водителя. В первую очередь автомобилист обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, которые были установлены четко.При оценке обоснованности наказания суд также изучил личность нарушителя. Выяснилось, что в течение года гражданин привлекался к административной ответственности свыше 25 раз. Все эти нарушения касались именно сферы дорожного движения. Доводы о необходимости автомобиля для работы суд не признал основанием для смягчения наказания и постановление о лишении прав на 5 месяцев оставил без изменения.Жалоба водителя осталась без удовлетворения, а решение суда вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+