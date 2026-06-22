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Двух жителей Каменска-Уральского осудили за убийство в 2005 году

16.46 Среда, 1 июля 2026
Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского
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Синарский районный суд Каменска-Уральского признал двух местных жителей Ивана Долганова и Сергея Михайличенко виновными в убийстве 20 лет назад.

По версии следствия, в 2005 году они, находясь в помещении умывальной комнаты одного из общежитий, избили потерпевшего. Согласно материалам дела, один из обвиняемых бил руками, а второй ударил ножом. Затем, чтобы скрыть преступление, соучастники завернули тело погибшего в ковёр и вынесли через аварийный выход.

Суд признал обоих виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 июля 2004 года №73-ФЗ) – «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и назначил Долганову 17 лет 6 месяцев, а Михайличенко – 11 лет.

Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, когда приговор вступит в силу, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Решение суда ещё может быть обжаловано.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:49 В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
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09:30 Жителя Берёзовского обвинили в убийстве в 2006 году
21:55 У екатеринбургского Мориса обнаружили кисту мозга
21:12 Детсад в Реже оштрафовали за пустующую ставку
20:37 В «Доме Качки» реставрируют паркет
20:36 Заводчики собак из Свердловской области смогут получить бесплатную отметку о регистрации в Российской кинологической федерации на Авито
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19:13 Полную версию культового фильма Тарантино екатеринбуржцы увидят на большом экране
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