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Двух жителей Каменска-Уральского осудили за убийство в 2005 году
Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского
Синарский районный суд Каменска-Уральского признал двух местных жителей Ивана Долганова и Сергея Михайличенко виновными в убийстве 20 лет назад.
По версии следствия, в 2005 году они, находясь в помещении умывальной комнаты одного из общежитий, избили потерпевшего. Согласно материалам дела, один из обвиняемых бил руками, а второй ударил ножом. Затем, чтобы скрыть преступление, соучастники завернули тело погибшего в ковёр и вынесли через аварийный выход.
Суд признал обоих виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 июля 2004 года №73-ФЗ) – «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и назначил Долганову 17 лет 6 месяцев, а Михайличенко – 11 лет.
Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, когда приговор вступит в силу, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, в 2005 году они, находясь в помещении умывальной комнаты одного из общежитий, избили потерпевшего. Согласно материалам дела, один из обвиняемых бил руками, а второй ударил ножом. Затем, чтобы скрыть преступление, соучастники завернули тело погибшего в ковёр и вынесли через аварийный выход.
Суд признал обоих виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (в редакции ФЗ от 21 июля 2004 года №73-ФЗ) – «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору», и назначил Долганову 17 лет 6 месяцев, а Михайличенко – 11 лет.
Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, когда приговор вступит в силу, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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